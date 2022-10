El Ayuntamiento de Castelló, a través de la empresa concesionaria de las obras de remodelación de la avenida de Lledó y el director de estas, trabaja ya en la ampliación de la zona peatonal que se encuentra alrededor de la escultura del Perot de Granyana. La decisión del gobierno local de dejar el conjunto escultórico en su actual ubicación y no trasladarla ante el riesgo de rotura ha obligado al consistorio a adecuar su entorno para que puedan pasear los peatones sin ningún problema y en cumplimiento de la norma sobre accesibilidad. De ahí que en los últimos días, la empresa haya que tenido que hacer modificaciones en este entorno y sumar espacio de unos dos metros de ancho a cada uno de los lados del Perot, según ha afirmado este viernes el portavoz del equipo de gobierno, José Luis López, en rueda de prensa.

Entorno del CEIP Soler y Godes

Por otra parte, en su comparecencia ante los medios de comunicación, López también ha destacado el esfuerzo del Acord de Fadrell por dar solución a los problemas que se generan, por la falta de urbanización, en los alrededores del colegio Soler i Godes. Así, por el momento y hasta que haya un proyecto definitivo tanto de la zona de Marqués de Salamanca como de la plaza Donoso Cortés, el municipio aplica medidas para limpiar solares y mejorar la iluminación. También prevé la apertura de una puerta en el colegio que dé a una calle peatonal, aún por abrir.

Plan General y Farola

En cuanto al Plan General, Costas aún no ha registrado en el consistorio el OK al que se ha comprometido para dar luz verde al documento urbanístico y la Generalitat no ha emitido el permiso para poder llevar a cabo los trabajos de restauración de la Farola, ubicada en la plaza de la Independencia.

13 plazas para los bomberos

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado la estabilización de plazas de empleo público para el 2022 entre las que destacan las 13 para el Cuerpo Municipal de Bomberos (dos para cabos y once para bomberos). En un principio solamente estaban previstas nueve. Por otra parte, se han sacado en propiedad las plazas nuevas de jefe de Transición Ecológica, del Servicio de Ciudad Educativa y de Gobierno Abierto.