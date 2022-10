ENTREVISTA DEL DOMINGO | Carrasco (PP): «Este gobierno tiene apagada la luz de la ciudad y vamos a devolverle la ilusión»

Begoña Carrasco García, de 43 años, es la candidata a la Alcaldía de Castelló por el PP. Casada y con dos hijas, es licenciada en Derecho po la UJI y Máster en Dirección de Márketing y Gestión Comercial por ESIC.

--¿Cómo afronta la carrera preelectoral hacia las municipales de mayo de 2023, las segundas ya en su haber como candidata a la alcaldía en Castelló?

--Lo afronto con la mayor de las ilusiones y la mayor de las fortalezas. ¡Me siento llena de energía! Hace muchos meses que venimos trabajando a pie de calle, escuchando a los vecinos, siendo el altavoz de sus problemas y planteando alternativas, y la respuesta es, modestamente, fantástica. Percibimos el deseo de cambio, el hastío hacia un gobierno y una alcaldesa ausente que se ha olvidado de pisar la calle y de escuchar a sus vecinos, el hartazgo hacia un proyecto agotado. Somos la única alternativa y eso es lo que me da fuerzas para trabajar por los castellonenses. Es el momento del cambio y estamos preparados.

--Son, sin embargo, las primeras desde que cambiara el liderazgo en el PP nacional y acaba de recibir al alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ¿hasta donde se siente respaldada por Génova y por la dirección autonómica?

--¡Me siento totalmente respaldada! Para mí es un orgullo formar parte de la familia del PP. El apoyo a las cuestiones de interés de esta ciudad y la implicación por parte de nuestro presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, o del presidente regional, Carlos Mazón y provincial, Marta Barrachina, es máximo. Tal es así que en apenas 15 días hemos tenido aquí al presidente Feijóo interesándose y proponiendo soluciones al grave problema del sector cerámico y hemos podido disfrutar de un paseo por la ciudad con José Luis Martínez Almeida, que fue una locura. No podíamos avanzar de las fotos que la gente le pedía. Todo un lujo haberlos tenido en la millor terreta del món.

--El escenario es claramente distinto. Continúan los dos bloques, pero con la previsión de que Ciudadanos puede quedar fuera y Vox podría no crecer apenas. Con este posible horizonte, ¿qué estimación hace? ¿Pactaría con Vox de necesitarlo para gobernar?

--Serán los castellonenses los que decidan hasta dónde llegan nuestros resultados y, en base a ellos, el número de concejales y los posteriores pactos. El PP hemos demostrado que sabemos gobernar y que sabemos, además, hacerlo en solitario, sin tutelas. Nosotros nos vamos a presentar ante los castellonenses con un programa para todos, con propuestas concretas y soluciones específicas. Y esa será nuestra hoja de ruta. Lo que desde luego no vamos a hacer es buscar pactos antinatura, que conviertan la gestión del Ayuntamiento de Castellón en la casa de los líos, que es lo que esta pasando ahora.

--¿Ve posible alcanzar una mayoría absoluta, teniendo en cuenta que los bloques están consolidados y las encuestas anticipan resultados igualados, ligeramente a favor de la izquierda, por ejemplo en Les Corts?

--Es difícil pero… no hay nada imposible, y con ilusión, ganas y trabajo salimos a por todas. Creo honestamente que los ciudadanos tienen ganas de poder votar y apretar el botón de reset de los gobiernos de la izquierda, que decían que venían a rescatar personas y se han rescatado sólo a sí mismos. Aquí, lo primero que hicieron fue subirse el sueldo un 50%. Cobran el doble pero sus resultados son muy escasos. Jamás unos gobiernos habían sido tan improductivos, porque tenemos el Gobierno de España, de la Generalitat valenciana y del Ayuntamiento de Castellón más caros de la historia, pero también los que menos cumplen lo que prometen. Los ciudadanos están cansados de mentiras y saben que cuando las cosas van mal, ahí está el PP para solucionarlas.

--Si no logra ser la próxima alcaldesa ¿se plantea dejar la política?

--No habría para mi un mayor honor y orgullo que poder ser la alcaldesa de todos los castellonenses. Pero yo no soy política, yo estoy en política, que es distinto. Yo tengo mi formación y mi profesión desde hace casi 20 años. Mi trabajo está defendiendo a las víctimas de violencia de género en la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, en la Ciudad de la Justicia. Siempre he dicho que estoy en política para ser útil, para transformar Castellón, para ayudar a los castellonenses a cumplir sus aspiraciones como ciudad, desde un punto de vista liberal, y por eso mi proyecto se integra dentro del PP, pero la política no es un fin, es un medio para cambiar las cosas que no me gustan y últimamente hay muchas.

--¿Prevé hacer variaciones destacadas en su equipo cara a 2023? ¿Tiene ya su ‘lista’ preparada? ¿Cuáles son los perfiles por los que va a apostar?

--Estamos trabajando en el mejor proyecto, el que mejor represente a esta ciudad, porque ya es hora de pensar en los ciudadanos, no en la ideología y en las divisiones. La lista será plural, como esta ciudad. Llevamos casi ocho años trabajando como un gobierno en la sombra, fiscalizando la gestión de la izquierda en cada una de las áreas. Si me permite, mi equipo está demostrando cada día que están preparados para afrontar el reto de gobernar y a ellos se sumarán otros nombres. Como digo, mi proyecto es plural, porque a partir de 2023 vamos a construir el Castellón de todas las personas.

--¿Cuáles son los ejes de su propuesta que ofrece para Castelló?

--Pues son tres y muy concretos. El primero sería apostar por el Castellón de todos. Basta de sectarismos, de divisiones, basta de i imposiciones ideológicas. La segunda sería bajar los impuestos. Hemos propuesto disminuir 10,1 millones de euros. Vamos a apostar por una bajada progresiva de los impuestos. Y la tercera, queremos que Castellón vuelva a ser capital de provincia, reivindicando lo que necesita y apostando por nuestras señas de identidad. Por el orgullo de ser y sentirnos de Castellón. Este gobierno tiene apagada la ciudad de la luz, vamos a devolverle la ilusión.

--En el caso del Plan General ¿tiene previsto modificarlo si llega al Gobierno local?

--Vamos a ver cómo acaba. Ahora mismo hay 16 recursos contenciosos administrativos en marcha, consecuencia de imponer un documento y unas normas que no han tenido en cuenta las aspiraciones futuras de la ciudad. Prometieron que aprobarían el nuevo Plan General en 2019, y hoy seguimos sin tenerlo. Sí, Castellón necesita un Plan General que dé seguridad jurídica, pero no este. Por poner dos ejemplos, recorta suelo industrial en un 70% y deja desprotegidos a todos los vecinos de la Marjaleria al anular de un plumazo un plan especial que es esencial para que los propietarios que viven en esta zona no vean lesionados sus intereses.

--¿Será Alberto Fabra el número uno por Castellón en la lista autonómica y al Congreso o mantendrá su cargo como senador?

--La verdad es que Alberto, esté donde esté es un grandísimo embajador de Castellón, así que donde vaya será un acierto seguro.