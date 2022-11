Castelló ya tiene nuevo Plan General tras una década en el limbo urbanístico, después de que el Tribunal Supremo anulara el anterior ordenamiento.

El pleno extraordinario de este viernes ha aprobado el texto con los votos a favor del Acord de Fadrell y la concejala no adscrita, en contra del PP y la abstención de Ciudadanos (Cs) y Vox en una sesión "histórica" que se ha prolongado por espacio de algo más de una hora. Se trata de un plan con un horizonte de 20 años pese a que la vigencia de este es indefinida.

La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha sido la encargada de abrir el pleno de aprobación del Plan General con el que "Castelló entra de lleno en el siglo XXI, abre las puertas a la modernidad y anticipa las claves de futuro, del desarrollo y del bienestar de la mayoría". Marco, quien ha agradecido a Rafa Simó (anterior edil de Urbanismo) y al actual responsable, José Luis López, a los funcionarios que han encabezado la redacción del mismo, Consuelo Leal y Fernando Calduch, y a los técnicos el trabajo llevado a cabo así como a la oposición, ha destacado que con esta aprobación, el gobierno municipal "cumple hoy su promesa".

Para Marco, el planeamiento es el primer plan general de un gran municipio en la Comunitat Valenciana que se aprueba con la ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje autonómica (Lotup) de 2014. "Este nuevo plan generará todas las garantías jurídicas que dan confianza, incitará a la inversión privada y ofertará oportunidades de desarrollo social y económico parea el conjunto de Castelló", ha continuado Marco en su intervención. "Se trata de un plan abierto al consenso que plantea una ciudad compacta, más sostenible, que comprende los impactos del cambio climático, que será una herramienta de ordenación en la mejora de las condiciones de vida y en la economía y es un factor para la recuperación económica", ha afirmado la primera edila, quien ha remarcado que se trata de un plan que promueve una ciudad más sostenible y verde, más igualitaria e inclusiva, más amable y humana. "Como alcaldesa de Castelló me siento orgullosa de los avances que Castelló está dando para planificar su futuro. Este Plan General es una inversión para el Castelló de mañana", ha concluido.

Seguidamente, ha comenzado el debate político con la participación de los seis portavoces municipales.

El portavoz de Vox, Luciano Ferrer, ha destacado que este Plan General no soluciona los problemas de Castelló pese a haber dado la enhorabuena al equipo de gobierno por haberlo hecho en un tiempo récord. "Este plan no tiene ni pies ni cabeza y solamente dispone de argumentos ideológicos porque no tiene en cuenta el desarrollo de la ciudad", ha dicho el concejal, para quien el documento es un "grave obstáculo para el desarrollo inmobiliario local". "Es mejor un Plan General malo, pésimo, que nada", ha concluido.

Luego ha salido al estrado el portavoz de Podemos, Fernando Navarro. Este ha defendido el texto y ha señalado la importancia del mismo "porque dibuja un horizonte de ciudad para estar a la altura del siglo XXI". "El plan es de su tiempo y da respuesta a la crisis ambiental que padece la ciudad", ha dicho Navarro, quien también ha criticado la intervención de la portavoz del PP, Begoña Carrasco, al calificar su planteamiento como que no se sostiene en la legalidad. "El PP no tiene un proyecto porque los únicos que lo tenemos somos los socios de los grupos progresistas".

En términos similares se ha pronunciado el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia. "Hemos llegado a la meta con la aprobación definitiva del Plan General, un documento motor y dinamizador de la sociedad porque "hace un urbanismo amable, es un texto participativo y dialogante y ahora toca gestionar, invertir y que el plan dé coherencia al territorio y lo proteja". También ha destacado que el PP diga "no" al documento porque la ciudad "está contenta". Garcia ha augurado que el PP "se equivoca y Castelló le dará la espalda".

El portavoz de Ciudadanos, Vicente Vidal, ha comentado en el pleno que este plan "llega tarde y mal" y que Castelló tendrá un plan "impuesto y no consensuado". Cs ha de denunciado que tras 7 años, el Fadrell aprueba un Plan General que recorta un 70% el suelo industrial y las expectativas de futuro. "Es un Plan General que no resuelve problema como la altura de las viviendas, eliminar unidades de ejecución o la Marjaleria”, ha dicho Vidal.

Begoña Carrasco, portavoz del PP, el único grupo municipal que ha votado en contra del Plan General, ha remarcado que este no es el Plan General que necesita Castelló, "lastra sus oportunidades de futuro restando competitividad y empleo". “Sí a un Plan General que dé seguridad jurídica, pero no éste. Los técnicos merecen todo el respeto por hacer posible un Plan General en el marco de la legalidad vigente, pero nuestro voto es contrario a lo que en él se recoge por decisiones políticas. Este documento hipoteca el futuro de la ciudad con los grandes recortes de suelo industrial y genera nuevos problemas a vecinos de áreas sensibles como la Marjaleria o el barrio de Crèmor”, ha señalado Carrasco.

Finalmente, ha sido el concejal de Urbanismo (también portavoz del Acord de Fadrell), José Luis López, el que ha defendido el nuevo Plan General de Castelló. "Hoy es un día histórico para Castelló porque se aprueba un plan "tan urgente como necesario". "Garantiza el futuro de la ciudad, crea oportunidades, riqueza, inversión, progreso y calidad de vida además de seguridad jurídica". Además, es un texto democratizado y participativo y "llega en el momento oportuno de seguir transformando la ciudad. Hoy aprobamos el futuro de Castelló y podemos, por fin, mirar a los ojos de muchos vecinos", ha concluido López. Ha criticado, asimismo, que el PP no se haya preocupado en absoluto por el Plan General desde el 2015 "y no propusieron nada". "Nosotros no vamos a engañar a los ciudadanos de la Marjaleria con un diploma que no sirve para nada firmado por Alberto Fabra", ha continuado. "Hoy empieza un nuevo Castelló porque votar en contra es hacerlo en contra de Castelló", ha concluido en referencia al voto en contra de los populares.

Tras los parlamentos de los portavoces ha retomado la palabra la alcaldesa, quien ha agradecido la abstención de Ciudadanos y Vox y el apoyo de la concejala no adscrita y ha lamentado la opción del PP porque esta foto "la hubiera querido usted", en referencia a Begoña Carrasco.

"Es el planeamiento que necesita Castelló para generar futuro", ha concluido.

"Queda aprobado el futuro de esta ciudad", ha finalizado. Y ha arrancado los aplausos del Acord de Fadrell, que han seguido en su despacho.

Para finalizar, el equipo de gobierno local ha querido inmortalizar el momento con una fotografía a los pies de las escaleras nobles junto al Plan General. A la celebración se ha sumado también el actual presidente de la Autoridad Portuaria y que también fuera concejal de Urbanismo implicado en el plan, Rafa Simó; y el responsable del equipo técnico, Fernando Calduch. Consuelo Leal, también artífice del plan, no ha podido estar.