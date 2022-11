ENTREVISTA: Ignasi Garcia: «Compromís sale a ganar y estamos convencidos de que crecemos en Castelló»

Ignasi Garcia Felip es el candidato de Compromís a la alcaldía de Castelló para las elecciones de mayo del 2023. A sus 44 años, es portavoz municipal de la formación nacionalista además de diputado provincial y miembro de la ejecutiva nacional de Més Compromís. En el 2015 entró a trabajar en el Ayuntamiento de la capital en el equipo de Enric Nomdedéu y en 2016 toma posesión como concejal tras la marcha de este a la Generalitat valenciana.

Usted ya es el candidato oficial de Compromís en Castelló para las elecciones municipales de mayo. Será la segunda vez que encabece la lista: ¿Qué previsiones maneja? ¿Ve factible mejorar los tres ediles que tienen hoy en día?

Nosotros salimos a ganar Castelló. Estamos convencidos de que crecemos, es la tendencia que se refleja en las encuestas y trabajaremos para que sea así porque somos la garantía de las políticas transformadoras y valientes en la ciudad y en el Grau. Nuestra fuerza es la condición necesaria para que Castelló tenga un gobierno progresista. Con Compromís en el gobierno abriremos este curso dos nuevos centros escolares totalmente renovados, gracias al trabajo de mi compañero y concejal de Educación, Francesc Mezquita y a la Conselleria de Educación. Hemos triplicado los niveles de reciclaje y lo hemos facilitado para actuar contra la emergencia climática y hemos trabajado para que en Castelló todos puedan ser y querer libremente, con el I Pla LGTBI de Castelló. Esto la ciudadanía lo sabe y lo valora.

¿Le preocupa la crisis interna por la que atraviesa Compromís tras la fulminante destitución de la consellera Mirella Mollà? ¿O la imputación de Mónica Oltra?

Evidentemente, el juego sucio por parte de la extrema derecha hacia Mònica Oltra y estos ataques de lawfare sistemáticos afectan directamente a la democracia y a los partidos que hemos venido a transformar la sociedad para garantizar derechos y oportunidades. El caso de Oltra es significativo porque evidencia cómo la ultraderecha política y mediática utiliza las instituciones como si fueran suyas con herramientas que nada tienen que ver con la democracia para acabar con aquellos que hacen política valiente. En cambio, la destitución de Mireia Mollà es algo muy diferente, se trata de una decisión interna de uno de los partidos de nuestra coalición.

¿En qué medida puede influir esto en el voto de mayo tanto en municipales como en autonómicas?

Como ya he dicho, el lawfare sistemático en que ha entrado la derecha extrema afecta a los partidos que hemos venido a hacer políticas valientes centradas en las personas. Esta oposición sucia forma parte de una estrategia para atacar a políticos de izquierdas. Esa misma estrategia que emplearon la asociación de abogados de derecha extrema contra mi compañera Verònica Ruiz con la compra de libros de temática LGTBI o con la retirada del monumento a los caídos. El ejemplo de manual fueron las calumnias contra los anteriores concejales de Compromís per Castelló con una querella presentada por el PP por parte de sus portavoces, que son abogados, y en que la sentencia firme dejaba claro que aquello que denunciaban no había pasado, que no había pruebas, y en caso de que hubiera pasado, ni siquiera era delito. Una muestra más de cómo la derecha hace uso partidista de las instituciones sin ningún tipo de vergüenza y conscientes del mal que hacen a las personas.

Se saben ya algunos nombres de su lista electoral. ¿En qué perfiles se ha basado para conformar esa candidatura?

Realmente estoy muy orgulloso del equipo que hemos conformado. Esta legislatura nos hemos consolidado como los garantes de transformación, los que cumplen con la ciudadanía y solucionan los problemas de la ciudad. La presentación de la lista electoral con esta anticipación demuestra en buena medida el trabajo hecho estos años, pero también ha sido posible gracias al trabajo y el esfuerzo de la gente de Compromís encargada de encontrar estas personas preparadas, valientes y con una gran disposición para trabajar. Como resultado, tenemos un equipo de personas muy preparadas y participativas, con diferentes sensibilidades y que están activas en la vida cultural y en el mundo asociativo de la ciudad. En definitiva, un grupo de personas con una gran experiencia, ya sea pública o privada y con mucha ilusión, que es una cuestión fundamental para ganar Castelló.

Comentó que iba a reservar algunos puestos para independientes. ¿Estamos hablando de gente que viene de Unidas Podemos?

Compromís somos una coalición de partidos y por tanto llevamos la cooperación y la pluralidad como uno de nuestros sellos, y lo que queremos es sumar a nuestro proyecto a personas de otros sectores o ámbitos, para enriquecer nuestra candidatura tal y como hemos hecho con la incorporación de Benito Pérez, una persona trabajadora, capaz y reivindicativa que es todo un referente para nosotros. En definitiva, lo que pretendemos es seguir haciendo políticas valientes y transformadoras que mejoran la vida de la gente de Castelló.

Cómo número 1 y candidato a la alcaldía, si se repite el gobierno de coalición, ¿cuáles serán las principales propuestas concretas de su programa electoral?

El equipo de Compromís trabajaremos para consolidar el trabajo hecho durante los últimos años para hacer de Castelló una ciudad de derechos y oportunidades, feminista, integradora y verde. Somos la fuerza que nos hace avanzar hacia una movilidad más sostenible; que trabaja para construir una ciudad amable, respetuosa y responsable con el medio ambiente, con medidas como la bonificación del 40% para todas las personas que reciclan, porque los pequeños detalles del día a día nos hacen avanzar en la lucha contra la emergencia climática. Somos también la fuerza que pone en el centro a las personas, ayudando a las familias en el contexto de inflación actual, garantizando servicios públicos de calidad y para todas, con medidas como las plazas en las aulas de 2 años que ampliaremos hasta las 500 para que ninguna familia quede fuera.

Como el anterior, este tampoco ha sido un mandado fácil por las discrepancias internas con sus socios, en especial el PSOE (eliminación de la Junta de Festes, calles franquistas, cruz del Ribalta…). Sin embargo, todo apunta a que el camino para poder gobernar pasa de nuevo por los pactos entre los dos grandes bloques: el de las derechas y el de las izquierdas. ¿Volvería a pactar con Amparo Marco para gobernar?

Nosotros lo tenemos claro. En Compromís queremos liderar un acuerdo de izquierdas, un acuerdo progresista. Nosotros salimos a ganar las elecciones porque estamos convencidos que para consolidar las transformaciones que se han llevado a cabo es necesario que Compromís tenga más peso. Los pactos que puedan haber lo decidirá la gente en las urnas. La alternativa es un gobierno de las derechas y sería una muy mala noticia para Castelló y para sus vecinos. Todavía a día de hoy se continúa juzgando a miembros del PP por corrupción. Nosotros somos la garantía de unos servicios públicos de calidad.

¿Cuáles han sido las decisiones más difíciles de tomar en esta legislatura? ¿Y de cuáles se muestra más orgulloso y satisfecho?

En Compromís estamos muy orgullosos de haber sido la fuerza clave para desbloquear la construcción de los Conservatorios de Castelló en el lugar más idóneo de la ciudad, y que además de generar nuevos puestos de trabajo, posicionará a la ciudad como capitalidad educativa y artística. Gracias a los gobiernos con Compromís, Castelló y sus comarcas tendremos los Conservatorios que hacen realidad aquello que pedían músicos, artistas, gente de la danza, comunidad educativa, alumnado, profesorado y ciudadanía. También, personalmente, estoy muy orgulloso por todos los hitos conseguidos en el ámbito de la lucha contra la emergencia climática. Hemos multiplicado por seis la presencia de los ecoparques móviles y hemos incrementado los contenedores de recogida selectiva, entre otros muchos proyectos. Pero, especialmente, estoy muy orgulloso de haber hecho de Castelló una ciudad pionera en la educación ambiental, con un equipo de personas trabajadoras y válidas que pisan la calle, los comercios, los centros educativos…, con el objetivo de concienciar y facilitar a todas el reciclaje. Respecto a las decisiones más difíciles, como muchos de mis compañeros y compañeras en el Ayuntamiento de Castelló y creo que para todas las personas con cargos de representación pública, las decisiones más difíciles han estado, posiblemente, enmarcadas en el contexto de la pandemia y la crisis derivada del covid-19. El hecho de tener que actuar en una realidad y en un contexto desconocido y muy cambiante dificultaba la reflexión y el análisis en un escenario en que la gente necesitaba soluciones inmediatas, puesto que una gran parte de la población se encontraba en una situación de vulnerabilidad.

Vicent Marzà y Verónica Ruiz serán de la partida en la lista autonómica. ¿No ha pensado en dar el salto a Valencia?

Tengo la cabeza en Castelló y mi objetivo es conseguir la alcaldía de mi ciudad y trabajar por y para mis vecinos. La asamblea de Compromís ha decidido que lidere su candidatura y, por lo tanto, sea el alcaldable, y es un reto que acepto con humildad, sabiendo que es una tarea de lo más apasionante. Una tarea en que se tiene que dar todo y más. No pienso en nada más ahora mismo. Me gustaría aclarar que es la gente de Compromís quien tiene que decidir quién va en la lista autonómica. Dicho esto, las dos personas mencionadas tienen toda mi admiración y mi apoyo, porque son un claro ejemplo de que no es igual quién gobierne. El exconseller Vicent Marzà ha sido responsable de parar la sangrienta destrucción de líneas educativas de los gobiernos del PP, de garantizar la gratuidad de los libros de texto en la educación obligatoria, de bajar las ratios de alumnos por aula, del incremento de las becas comedor y del impulso la escolarización gratuita en escoletes de 2 a 3 años. También de garantizar aulas dignas con el Pla Edificant. Muy diferente a los tiempos de la derecha, que cerraba líneas, si querías ser maestro tenías que emigrar, no había educación gratuita y pública de dos a tres años y cuando llegaba septiembre las familias se tenían que rascar el bolsillo. También es ejemplo Verònica Ruiz. Una mujer trabajadora y valiente que ha democratizado la cultura abriéndola a todos. Ha sido quién ha situado Castelló entre ciudades pioneras en diversidad, con el I Plan Municipal LGTBI, y en el ámbito de la lucha contra la violencia de género, con la contratación de 13 mujeres víctimas de violencia machista en un servicio municipal. Una medida que Compromís seguirá implementando y ampliando. Y ha sido la responsable de que seamos la primera ciudad en exhumar víctimas del franquismo con fondos municipales.