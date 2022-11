Castelló se ha volcado con la selección española. Solo así se explica la impresionante acogida que ha tenido la pantalla gigante de 4x2 metros instalada en el Ágora de la Universitat Jaume I. Más de mil de estudiantes y de vecinos de la capital de la Plana se han congregado para disfrutar del debut del combinado dirigido por Luis Enrique en Qatar.

No se podría elegir un mejor verbo que disfrutar para señalar la experiencia vivida por los aficionados de la ‘Roja’, que han celebrado nada más y nada menos que siete goles de España frente a una impotente Costa Rica.

La iniciativa ha sido promovida desde el Consell de l'Estudiant de la UJI, y su presidente Alejandro Sanz confirma que se han desbordado todas las previsiones: “Entramos nuevos y nos proponemos hacer las cosas de un modo diferente para que interese a los estudiantes. La pantalla gigante lo ha conseguido y sobrepasado, pues ha desbordado todas las expectativas que teníamos”.

Sanz confirma que la pantalla gigante estará instalada también para el próximo jueves 1 de diciembre a las 20.00 horas con ocasión del partido que enfrentará a España con Japón: “Nos hubiera gustado también ponerla contra Alemania este domingo, pero al estar la UJI cerrada no ha sido posible. Si España llega a la final y es domingo, eso sí, haremos todo lo posible viendo la repercusión que ha tenido”.

