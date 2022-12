Una simulación del cómic de Ibáñez la 13 rue del Percebe pero llevada a Sensal sobre la que giró la magnífica y entretenida presentación de la gaiata 13 encumbró a Andrea Chippirraz Babiloni y a Náyade Valverde Peralta como madrina y madrina infantil de este sector de Castelló para la Magdalena del 2023.

Fue un acto repleto de significado festero que causó muy buena sensación entre el món de la festa debido a los múltiples y divertidos gags. La tradición llevó a la comisión hasta el escenario a través de una comitiva que encabezaron los portaestandartes seguidos de la colaboradora, los representantes del 2020-2022 y las damas de honor y acompañantes. El momento más especial fue cuando la madrina, acompañada por su padre y presidente de la gaiata, Carlos Chippirraz, y la madrina infantil hicieron acto de presencia para recibir, seguidamente, la banda acreditativa.

Una vez más, las ofrendas fueron numerosas pero hubo una que resaltó entre las demás. Fue la protagonizada por los abuelos de ambas, Guillermo Peralta y Antonio Chippirraz, y el hermano de la madrina infantil, que portaron el recuerdo del Patronato de Fiestas. Una sorpresa que emocionó a todos en la parte final del acto. Un evento festero y castellonero.

Minuto de silencio por las tres víctimas del accidente

Los asistentes a la presentación guardaron un respetuoso minuto de silencio por las tres víctimas del accidente del pasado viernes. Además, no asistió representación municipal al acto y las reinas no bailaron el rotllo i canya. Por decisión del presidente, no se disparó el castillo previsto.