L'Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria de Participació Ciutadana, treballa ja en la nova convocatòria bianual de Decidim 2023-2024, el procés participatiu que permet a la ciutadania aproximar-se a la presa de decisions sobre el disseny d'una part del pressupost municipal, amb una dotació d'1.650.000 euros. Les bases, que passaran aquest dimecres per la Junta de Govern Local per a la seua aprovació, atorguen més capacitat de decisió als consells de districte per a valorar les propostes plantejades en el debat entorn als projectes de ciutat que es determinaran durant 2023 i s'executaran en 2024.

