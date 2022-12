La gaiata 14, Castàlia, ha elegido a María Lidón García Gargallo, de 19 años, como madrina para las fiestas de la Magdalena del 2023. Una digna representante que muestra toda su ilusión por este nombramiento que la catapulta al trono de la gaiata del CD Castellón. La joven cursa en la actualidad el grado superior en Administración y Finanzas en el centro Izquierdo y tiene un amplio currículum festero del que está muy orgullosa. «Desde que nací me empecé a vestir de castellonera, ya que mi familia formaba parte de la gaiata, donde he ostentado todos los cargos siendo una niña, así como gaiatera de honor y colaboradora, si bien a los 15 años fui dama de honor, madrina de honor y ahora madrina de este sector», explica María Lidón García, quien muestra su satisfacción por participar desde esta gaiata en las fiestas fundacionales de Castelló. Este año será especial para la joven y su familia y seguro que guardará de forma muy gratificante las fechas entre el 11 y el 19 de marzo.

Practica deporte

A la simpática representante le encanta hacer deporte y sus actos preferidos de la semana grande son el desfile de gaiatas, la ofrenda de flores a la Virgen del Lledó, patrona de Castelló, y vive «con mucha emoción las mascletaes». «Disfruto con gran intensidad las fiestas de nuestra ciudad porque estoy en la gaiata desde que era muy pequeña», explica María Lidón García, tras invitar a los vecinos del sector a que se animen a participar en los actos que la gaiata organiza para ellos y que entren a formar parte de la comisión porque son «como una gran familia». La diversión, la amistad, el compañerismo y la tradición siempre están presentes en las reuniones y festejos de este sector que acoge uno de los recintos más emblemáticos de la capital de la Plana, el Estadio Castalia.

La nueva madrina ha vivido siempre las fiestas. Su madre fue dama en el año 1983 y hasta hoy en día forma parte de la junta directiva de la gaiata 14. Además, sus hermanos fueron presidentes infantiles en este mismo sector en 1996 y en 2003 y su tía María Lidón García fue presidenta de la 14; su prima Irene, madrina mayor en el año 2003 y dona de companya Na Provençala en el 2004.

Ja el dia és arribat

El Palau de la Festa se vestirá de gala este sábado para acoger la presentación oficial de la comisión de Castàlia. Es el acto más esperado por los miembros de la gaiata 14 porque será cuando deleiten al resto de comisiones de sector con un evento repleto de castellonerismo.

Tras esta cita, tanto los cargos como el resto de miembros de la 14 se prepararán para la recta final que les encare hacia la celebración de la semana grande de Castelló en marzo, llena de alegría, y en la que mostrarán, asimismo, su orgull de genealogia.

Un nombramiento oficial tradicional y castellonero

Con la llegada del verano tuvo lugar el nombramiento oficial de María Lidón García, Nieves Fernández de Marcos y Alejandro Monfort como madrina, madrina infantil y presidente infantil de la gaiata 14, Castàlia, para las fiestas de la Magdalena del 2023. Junto a ellos estuvo, como no podía ser de otra manera, el presidente Daniel Martí.

Madrina infantil

La madrina infantil de la gaiata 14, Castàlia, es Nieves Fernández de Marcos Llorens, de 10 años y estudiante de 5º de Primaria en el colegio El Pinar. Aunque sus asignaturas preferidas son inglés y plástica, la máxima representante de los niños de Castàlia afirma que de mayor le gustaría ser médico porque le gusta ayudar a las personas.

Está ilusionada y muy feliz y de ostentar este cargo para las fiestas de la Magdalena del 2023 porque lleva años en el món de la festa. Empezó en el 2016 como dama infantil en la gaiata el Grau porque su prima era la madrina y así ha seguido participando en este sector hasta el año pasado. «Desde muy pequeñita entré en este mundo, lo llevo en la sangre desde mucho antes ya que mi abuelo fue presidente de gaiata y fundador de la Gestora de Gaiates», relata emocionada. Además, su madre, su tío y sus primas también han tenido cargos relevantes en las fiestas tanto de Castelló como del distrito marítimo.

En la gaiata se lleva «muy bien con todos» y, a pesar que muchas son pequeñitas, se lo pasa «muy bien» y los más mayores, Jonay y Marta, son su primo y su mejor amiga, «así que genial». Nieves Fernández de Marcos pertenece a una familia muy arraigada a les nostres tradicions pairals. «Todos forman parte de la gaiata, mi hermana pequeña Triana es dama infantil, mi primo Jonay es acompañante y el año que viene será el presidente infantil y mi prima Edurne también me acompañará este año como colaboradora», explica. Sin duda, en estas fiestas disfrutará al máximo de todos los actos y, en especial, aunque le cuesta elegir uno, sus preferidos son el Pregó, la ofrenda de flores y el desfile de gaiatas. Además, este año será el primero en el que la madrina infantil suba a la Magdalena desde Castelló en Romeria, ya que siempre lo ha hecho desde el Grau, por el camí de la Pedrera.

Mientras se prepara para vivir el primer gran acto mañana en el Palau de la Festa, Nieves Fernández de Marcos anima a los niños a disfrutar de las fiestas de la capital de la Plana en una gaiata.

Presidente infantil

Alejandro Monfort Batres, de 6 años y estudiante de 1º de Primaria en el colegio de la Consolación, es el presidente infantil de la gaiata 14. A su temprana edad ya tiene un cargo de gran responsabilidad en el sector de Castàlia porque le encantan las fiestas.

Además, es muy aplicado porque le gusta mucho aprender y sus asignaturas preferidas son matemáticas, religión y lengua. También tiene tiempo para disfrutar de su gran afición, que es jugar a fútbol con su equipo, el Sporting de Castellón. En el balompié no hay discusión y sus colores son el albinegro del CD Castellón y, «cómo no», el blanco del Real Madrid. «Otra de mis grandes aficiones es tocar el violín. Llevo 2 años porque me gusta mucho», afirma Alejandro, quien destaca que le encanta pasar tiempo con su familia, pero, principalmente, con sus abuelos y su perrita Sacha y, aunque viven fuera, le acompañarán en la presentación.

«Mis padres no pudieron elegir mejor gaiata, Castàlia, para apuntarme de pequeño cuando tan solo tenía un añito y he formado parte de la comisión infantil, he salido estos años de acompañante, pero ahora se cumplirá mi sueño y podré representarla siendo el presidente infantil», explica, orgulloso. Asegura que con los niños de la gaiata se lleva muy bien y hasta ahora todo eran niñas. «Yo era el único chico, por lo que siempre las he cuidado y las quiero mucho a todas, en especial a mi hermanita Abril a la que tengo muchas ganas de ponerle la banda el día de nuestra presentación porque me hace mucha ilusión», dice.

En cuanto a sus actos preferidos de las fiestas de la Magdalena, destaca el desfile de gaiatas, que está deseando que llegue para ver su gaiata «desfilar», la Romeria y también la ofrenda de flores.

«Y es que ser presidente para mí significa mucho y aunque a mis padres les parecía una locura porque soy pequeño, aquí estoy porque representar a mi sector me enorgullece mucho», comenta. «Es un cargo muy bonito aunque a la vez difícil, pero lo estoy disfrutando mucho junto a mis madrinas y mi presidente», afirma, tras invitar a los niños a que vivan la fiesta en la gaiata 14.

Presidente

Daniel Martí Andreu tiene 33 años, es técnico de laboratorio cerámico y cumple ahora siete años como presidente de la gaiata 14, donde también ha desempeñado el cargo de vicepresidente en los 12 años en los que pertenece a Castàlia. Está vinculado al mundo gaiatero desde que tenía 3 años, cuando entró en la 1, para cambiar a la 17 donde fue presidente infantil en 1998.

Luego, en 2009 entró en la 14. Sobre el mundo de la gaiata, Daniel Martí afirma: «En la actualidad vivimos un tiempo después de la pandemia donde, por la situación en las pasadas fiestas, la gente vio cómo las gaiatas siguieron, a pesar del tiempo, trayendo fiesta a la ciudad». «Y eso ha venido bien porque muchas comisiones han aumentado el número de miembros, incluida la nuestra. Pero creo que estamos en un momento donde hay mucha desinformación o mala información sobre lo que es estar en una gaiata, pues los jóvenes de ahora ven la gaiata como una obligación y no lo que en realidad es, una familia festera donde hay que hacer trabajo, pero siempre buscando la diversión», explica. «Hay que buscar la fórmula de informar o hacer ver a los vecinos lo que es una gaiata y todo lo que hacemos durante el año para que nuestra ciudad siga teniendo les millors festes del món», confirma Daniel.

Sobre los monumentos, optarán «por un estilo clásico en el monumento mayor, con un boceto que está realizado por María Beser, y uno más moderno e ilusionante para la infantil, que es el primero que hará nuestro vicepresidente segundo, Alexandre Giménez», detalla.

Para estas fiestas, la comisión quiere volver a organizar los almuerzos para todos los socios, introducir tardeos durante la semana grande y celebrar un día especial para los niños, destaca el presidente, al que le gusta la lectura y ver series y películas. En cuanto a sus actos festeros preferidos destaca el desfile de gaiatas y el momento de sacar el monumento del «matadero». Finalmente, invita a los vecinos a que disfruten en la gaiata de las fiestas de la Magdalena porque son las mejores fiestas del mundo.