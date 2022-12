L'òrgan d'EU Castelló va aprovar per unanimitat aquesta decisió en una reunió celebrada el dimecres. “Accepte el repte per a continuar ampliant l'espai d'esquerres a la ciutat i per a seguir impulsant les polítiques més valentes que garanteix l'esquerra transformadora. Apostant pel consens, la suma i el treball en equip”, ha destacat.

Silvia Peris dirigeix actualment la coordinació de EU de Castelló i forma part del Consell Polític Nacional d'Esquerra Unida del País Valencià i del Consell Comarcal de la Plana Alta. En les últimes eleccions generals es va presentar com a número dos en la candidatura de Unides Podem. Peris va formar part de manera activa en les negociacions per a conformar en 2019 la candidatura de la confluència d'esquerres, per a tancar l'acord de govern progressista de l'Ajuntament de Castelló, i participa per part de Podem-EUPV en la Comissió de Seguiment de l'Acord de Fadrell. És treballadora del port de Castelló i és vocal per part de la Generalitat en el consell d'administració de l'Autoritat Portuària. També compta amb trajectòria en l'activisme sindical i participa en moviments socials i ciutadans. EU Castelló encara en aquests moments el procés d'elaboració de la seua llista municipal, que estarà integrada per representants dels col·lectius de Castelló ciutat i el Grau així com de persones independents.