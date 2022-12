La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, ha detallado este martes la enmienda a la totalidad presentada por su grupo al presupuesto municipal del 2023, que aprobará el tripartito esta semana. «En un contexto de crisis económica como el actual, pensamos que el presupuesto de PSOE, Compromís y Podemos para 2023 no es el que necesita Castellón, lo enmendamos priorizando la bajada de impuestos y servicios necesarios que sí piden los castellonenses», ha explicado.

Las tres razones

“Lo enmendamos por tres motivos fundamentales: en primer lugar porque no hay ni una sola medida de calado que ayude con la crisis económica a los castellonenses, nosotros hubiéramos bajado impuestos como medida prioritaria; en segundo lugar porque es pobre en inversiones, apenas 10 millones, de los cuales 6 millones son el ‘Castellón Central’, un proyecto, sin transparencia, sin participación ciudadana y sin consenso que acabará asfixiando el centro y, en tercer lugar, porque faltan muchas inversiones y muchos servicios que sí están pidiendo los castellonenses y no aparecen reflejados, como ejemplo, no presupuestar los colegios o un plan de asfaltado para toda la ciudad”.

“Son unas cuentas que PSOE, Compromís y Podemos han diseñado para contentar cada uno a sus votantes, que no es lo mismo que satisfacer las demandas del conjunto de castellonenses. No es nuestro modelo, otra manera de gestionar es posible y por hemos presentado una enmienda a la totalidad del presupuesto municipal, para incorporar olvidos flagrantes del equipo de gobierno, cuantificándolos en 12,3 millones de euros. y diciendo de dónde obtendríamos el dinero”, añade.

Bajada de impuestos

Carrasco mantiene que es posible un ahorro de 10,1 millones de euros en impuestos a los castellonenses. ”Para el año 2023 esta bajada la cuantificamos en 4,3 millones de euros. Eso es así porque ordenanzas fiscales ya están aprobadas, entran en vigor el 1 de enero, es decir, aunque quisiéramos que nuestra propuesta de rebaja del IBI para ahorrar 5,7 millones a los castellonenses fuera efectiva cuanto antes, no es posible, pero sí podemos modificar las tasas y de ahí la propuesta de rebaja de impuestos de 4,3 millones en esta primera fase. Nuestro compromiso es llegar a los 10,1 millones de ahorro previsto tan pronto esté en nuestra mano la toma de decisiones”, apunta.

"Obras innecesarias que nadie pide"

En cuanto a la segunda razón que "justifica" la enmienda a la totalidad que presenta el PP es porque “apostamos por enmendar obras que nadie ha pedido y que no aportan valor ahora mismo a los castellonenses, no son prioritarias”, señala Carrasco. Y como ejemplo cita "la reforma de avenida de Lidón o el Castellón Central", porque “la primera está suponiendo y la segunda va a suponer un colapso total y absoluto del centro de la ciudad, cuando hay alternativas que no perjudiquen más a los comercios”.

Respecto a los 647.000 euros presupuestados para la remodelación de la avenida Ferrandis Salvador, Carrasco aclara: “Esta cantidad es absolutamente insuficiente, una mera operación de maquillaje para el que debería ser un proyecto de gran envergadura como el que propone el PP, para que Castellón sea un destino turístico de primer orden, una remodelación de la avenida Ferrandis Salvador para que pueda contar con instalaciones fijas, que solucione el problema de los chiringuitos y ser referente como destino gastronómico y de ocio. Y por ese motivo, retiramos la partida. Después de 8 años de promesas, Castellón merece mucho más de lo que se les está ofreciendo”.

Y lo mismo con el camino Caminàs, “se ha anunciado infinidad de veces y lo último que conocíamos era que lo iba a financiar la Generalitat, ahora resulta que vuelven a aparecer 200.000 euros con cargo a los presupuestos municipales”, añade.

Obras y servicios "que sí piden los castellonenses"

Por contra, Carrasco considera que las cuentas municipales de 2023 deberían contemplar obras demandadas por la ciudadanía, como la reparación de la tubería de Senillera, Molinera y Bovar (250.000 euros), en la Marjaleria, para evitar que se sigan inundando propiedades; un Plan de asfaltado de la ciudad (4.000.000 euros); doblar cuantías de las campañas de bonos comerciales (500.000 euros); la enfermera escolar (280.000 euros); ayudas directas a pymes y autónomos (450.000 euros); ayudas directas al alquiler de locales comerciales (450.000 euros); el retén de Policía Local en Perpetuo Socorro (140.000 euros) o la construcción del CEIP Sebastián Elcano (1.000.000 euros), entre otras.

“El dinero para cubrir todas estas necesidades lo sacaríamos del proyecto de zona de bajas emisiones, que ni es prioritario, ni ha sido consensuado con los vecinos; aplicando una rebaja del 6% a los sueldos de la corporación, recordemos que el equipo de gobierno se subió el sueldo un 50% nada más llegar y no se lo bajó ni en pandemia ni con la crisis actual; eliminando también la partida destinada a esterilizar gatos o del área de Protocolo porque si la alcaldesa ha suprimido al Jefe de Protocolo, no entendemos que sigan apareciendo los 300.000 euros que cuesta el área, no están justificados”, dice Carrasco.