La Regidoria de Cultura museïtzarà el Segon Molí i el convertirà en una nova seu permanent del Museu de la Ciutat de Castelló (Mucc) del segle XXI. El futur centre d'interpretació incorporarà noves tecnologies al projecte museístic combinant mitjans audiovisuals i didàctics amb mobiliari i utensilis procedents de la col·lecció d'etnologia municipal, amb peces i eines de l'època per a recuperar i difondre la història del Molí Mitjà, el molí fariner hidràulic datat aproximadament en el segle XIV que conserva gran part de la seua maquinària i que es troba lligat a la memòria històrica de la ciutat, sent un dels edificis històrics més antics i singulars de Castelló.

L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha destacat la importància d'aquesta actuació "que permetrà recuperar aquest immoble històric i dotar a la ciutat d'un nou centre museístic a través del qual divulgar la història de Castelló unida als molins i atendre les demandes veïnals”. Marco ha recalcat que aquest projecte "es farà realitat gràcies als fons europeus, ja que es tracta d'un projecte inclòs en l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Edusi)”.

Edifici singular

La regidora de Cultura, Verònica Ruiz, per la seua banda, ha destacat "la reactivació d'aquest projecte tant important per a la ciutat, en el que s'està treballant fa anys, i que rehabilitarà per a la ciutadania un dels edificis més antics i singulars de la ciutat, vinculat a les formes de vida tradicionals i a les activitats pròpies i representatives del seu gremi, i sumar una nova seu permanent al Museu de la Ciutat, amb un centre d’interpretació innovador que difondrà aquesta part de la història de Castelló des del punt de vista etnològic".

El projecte

El projecte es rellança amb l'entrada de 2023 després de l'aprovació del pressupost municipal, que consigna una partida per a la seua rehabilitació de 266.258 euros, cofinançats al 50% pel consistori i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), inclòs en Edusi. En paral·lel es reactiva el projecte de museïtzació amb l'objectiu de dotar de contingut l'espai amb l'objectiu de donar a conéixer el funcionament del molí fariner i la història completa del procés del blat al pa a Castelló a les diferents èpoques, incidint en el tema dels molins existents a la ciutat lligats al sistema hidràulic. D'aquesta forma es mostrarà el procés d'ocupació i explotació històrica del terme.

Un espai catalogat d'Interés Local

Al Segon Molí, catalogat com a Espai Etnològic d'Interés Local, se situarà un centre d'interpretació contemporani, actiu, dinàmic i accessible que incorporarà mitjans audiovisuals i didàctics per a difondre la història d'un edifici històric de caràcter industrial lligat a la història de la ciutat des de l'època medieval, en funcionament ininterromput fins a finals del segle XX.

El nou Molí Mitja inclourà, a les seues dos plantes, els mecanismes originals del molí fariner, de la molta del blat, així com recreacions de la cuina i el menjador amb la llar de foc original a la vivenda del moliner, amb paviments i sostres originals, en una intervenció que pretén respectar i fer evidents, a més, les diferents fases constructives de diferents èpoques. Inclourà espais expositius per mostrar el cultiu del blat, la recol·lecció i la sega, i la trilla a l'era, així com la maquinària i estris del molí. El projecte preveu una sala d'exposicions i una sala de conferències per a realitzar diferents activitats.