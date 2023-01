Valoraciones políticas ante la retirada de la cruz del Ribalta de la ubicación en la que ha permanecido los últimos 79 años en Castelló. Dos de los partidos del equipo de gobierno del Ayuntamiento, PSPV-PSOE y Compromís han coincidido a la hora de señalar que este miércoles 4 de enero representa “un día histórico para Castelló y para la democracia”. Por su parte, PP y Ciudadanos han señalado este traslado como “un motivo de confrontación” entre los ciudadanos y han criticado las “políticas sectarias” de la corporación liderada por Amparo Marco. Vox ha elevado la retirada a instancias judiciales.

Verònica Ruiz, concejala de Memoria Histórica en Castelló ha asegurado lo siguiente: “Hemos cumplido con la ley terminando con tres años de lucha. Por fin podemos quitar la cruz y el monumento fascista”. Con esta actuación, afirma, “gana la democracia”. Además la edila ha añadido que la denuncia presentada por Vox y Abogados Cristianos “ha sido desestimada”.

También se ha pronunciado el portavoz del gobierno municipal, José Luis López. El socialista ha subrayado que con esta retirada “se quita un vestigio franquista en cumplimiento de la ley que será llevado al lugar que ha decidido el Obispado”. López ha reconocido que el monumento “tiene cierto deterioro, por lo que hay que entablillarlo bien antes para llevarlo al sitio que le corresponde”.

Críticas de la oposición

Los concejales del Partido Popular, por su parte, se han concentrado este miércoles en señal de protesta frente a la cruz del Ribalta para evidenciar el rechazo a su retirada. La portavoz del PP, Begoña Carrasco, ha afirmado lo siguiente: “La cruz no incumple ninguna Ley de Memoria Histórica, pero además es un símbolo religioso que se elimina en unas fechas tan significativas para los cristianos por mero sectarismo político de quienes gobiernan la ciudad, que no muestran ningún tipo de respeto”.

Por su parte, Carrasco subraya que “el PP quiere sumar y no dividir a los castellonenses como hace el equipo de gobierno mostrando su revanchismo al eliminar la Cruz del Ribalta, resignificada hace 44 años por un gobierno democrático”, al tiempo que añade lo siguiente: “Rechazamos la confrontación, no queremos más divisiones, ni bandos porque quienes nos antecedieron en el cargo ya se encargaron de cerrar las heridas que no tiene ningún sentido reabrir. Abogamos por el Castellón de todas las personas y porque el gobierno municipal se centre en resolver los problemas reales que tienen los castellonenses con una crisis que ha encarecido el precio de la vida. Los cerca de 80.000 euros que cuesta la retirada de la cruz serían más provechosos para ayudar a las familias a llegar a fin de mes”.

También ha valorado esta actuación Esteban Ventura, portavoz adjunto de Ciudadanos, que considera que la cruz en cuestión “no tiene carácter político desde 1979, por lo que los acuerdos plenarios están para cumplirse”. Es por ello que considera que su retirada “es una muestra más de las políticas sectarias del tripartito”.

Memoria Histórica

También se ha acercado a ver las obras Maribel Peris desde el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, que ha realizado las siguientes declaraciones: “Es un momento histórico al retirar una cruz que se erigió en los años 40 para enaltecer la dictadura franquista. En 1979 se quitaron el yugo y las flechas, pero el significado y la finalidad se mantiene, por lo que enaltecía la dictadura”. Afirma a su vez que la cruz “no tiene ningún valor religioso y es motivo de enfrentamiento. Queremos la democracia y se tiene que respetar a todos”. También ha lamentado Peris los insultos a los políticos del equipo de gobierno que han promovido esta actuación: “Aquí ha habido intentos de violencia”.