La zona de bajas emisiones (ZBE) que restringirá el acceso de vehículos a unos 745.000 metros cuadrados del centro de Castelló no entrará en vigor hasta, al menos, el segundo semestre del año, por lo que las restricciones actuales son las que están marcadas ahora, y desde inicios de este año, por las cámaras de control.

La ley de Cambio Climático y Eficiencia Energética del Gobierno central da de plazo al Ayuntamiento de Castelló (y al resto de grandes y medias ciudades) para fijar más medidas a este respecto hasta el 31 de diciembre del 2023 --si no hay prórroga--, por lo que el consistorio dispone todavía de más de once meses para aplicarla, si bien no tiene previsto hacerlo hasta más adelante. Por este motivo, por el momento, no hace falta que los vehículos dispongan de la pegatina con la letra que les acredita por dónde podrán circular hasta que la ZBE no entre en vigor.

Así, el proyecto para adecuar esos 745.000 metros cuadrados está a expensas todavía de la ejecución de la obra civil que consistirá en la creación de plataformas únicas, zonas verdes y aceras más anchas además de la instalación de cámaras de control.

Los detalles

La zona de bajas emisiones entrará, pues, en un término de medio-largo plazo y, por este motivo, el Ayuntamiento de Castelló ha incluido en la ordenanza de Movilidad una adenda que incluye las especificidades de esta almendra. De esta forma, en caso de que se tengan que el equipo de gobierno tuviera que hacer alguna modificación, sería más fácil y rápido al no tener que someterse a la aprobración del pleno, según explicó el concejal de Movilidad de Castelló, Jorge Ribes, al periódico Mediterráneo.

Novedades

Este anexo contempla, principalmente, tres novedades.

La primera de ellas es que, a diferencia de lo que sucede en otras localidades como son Madrid o Barcelona, los vecinos que residan dentro de la zona delimitada --ver plano adjunto a la información-- podrán acceder a sus respectivos garajes independientemente del vehículo del que dispongan. Es decir, no tendrá que ser necesariamente un coche eléctrico híbrido. La segunda radica en la división de diferentes subzonas de la gran zona de bajas emisiones por lo que dentro de cada una de estas, los vecinos residentes en las mismas también podrán circular por su interior sin problema.

Finalmente, también se permitirá el acceso a los aparcamientos públicos de Santa Clara, Rey Don Jaime, avenida del Mar y Cardona Vives a todos los vehículos. «Se trata de una norma menos restrictiva cuyo fin es evitar el tráfico innecesario», dijo Ribes, quien detalló que será una transformación «moderna de la ciudad y una apuesta por la sostenibilidad».