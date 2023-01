El periódico Mediterráneo te presenta a los máximos representantes de la gaiata 17 Tir de Colom para las fiestas de la Magdalena 2023. La comisión protagonizará este sábado su presentación en el Palau de la Festa.

Madrina

Marta Gual Irigoyen, de 22 años, periodista y en la actualidad estudiante de un máster en organización de eventos, turismo de negocio y protocolo, es la madrina de Tir de Colom para las fiestas de la Magdalena 2023.

Enamorada de las fiestas fundacionales y con un amplio currículum festero, la joven empezó en las fiestas en el 2004, con 3 años, como dama de honor infantil, con 7 fue madrina de honor y con 8, madrina, en el 2009. En el 2010 desempeño el cargo de dama de la ciudad y desde el 2011 hasta el 2016 ha sido colaboradora. Un año más tarde formó parte de la comisión mayor como dama de honor hasta el 2020 (2022) que fue elegida madrina de honor y ahora en 2023 ostenta el cargo de madrina. «Desde que el presidente de la gaiata 17 me propuso ser madrina no dudé en aceptar. Es un cargo muy emotivo y con mucha responsabilidad dentro de la gaiata. Representando al sector de Tir de Colom estoy ilusionada y me han brindado esta gran oportunidad que toda castellonera de soca sueña, y yo soñaba con ser madrina mayor desde pequeñita», recuerda una ilusionada Marta Gual.

Con respecto a las fiestas de la Magdalena, la máxima representante de Tir de Colom afirma que las vive con ilusión y principalmente con emoción. «Es una semana en la que todo el esfuerzo y el trabajo de cada una de las 19 comisiones salen a la calles de la ciudad para mostrar a los castellonenses ese esclat de llum sense foc ni fum. Además de fiesta, es una semana en la que toda la ciudad se remonta a la historia, cuando bajaron de la montaña al llano. Es una semana de fiesta, tradición, cultura e historia», afirma.

Gaiata e historia

En cuanto a la gaiata, Marta Gual comenta que es sinónimo de historia, pero no se queda solo con eso: «Para mí es familia, tradición, ilusión, emoción…». Sobre las fiestas del 2023, asegura que las va a disfrutar al máximo con la comisión y, principalmente, sus actos preferidos que son el Pregó, la Romeria, el desfile de gaiatas y la entrega de premios y la ofrenda de flores.

La joven, que se muestra entusiasmada con este nuevo cargo en las fiestas fundacionales, anima a todos los vecinos del sector para que visiten la carpa y disfruten con la comisión de cada momento y cada acto en las calles.

Invitación

«Que vengan porque las fiestas de la Magdalena, desde dentro, son preciosas», destaca la madrina de Tir de Colom, quien asegura que las celebraciones no discriminan a nadie porque, «desde los más pequeños hasta los más mayores, de España, de Europa o de cualquier país del mundo, siempre son bienvenidos y seguro que si se animan, no les va a cambiar la opinión ni se van a arrepentir de vivir a tope la semana grande», señala Marta Gual.

Nombramiento

El nombramiento de las madrinas y el presidente infantil tuvo lugar el pasado verano y fue un acto de lo más emotivo para los protagonistas de la jornada.

Madrina infantil

La madrina infantil de la gaiata 17, Tir de Colom, es Vega Torrejón Garrote, de 9 años y estudiante de 4º de Primaria en el colegio de Nuestra Señora de la Consolación de Castelló. Allí acude cada día para asistir a sus clases, donde disfruta aprendiendo de sus asignaturas preferidas, que son matemáticas, educación física e inglés.

Durante su tiempo libre le gusta tocar la guitarra, practicar deporte como el triatlón (pertenece al club Tritrail), pintar y disfrazarle con su hermana melliza, María, quien también pertenece a la comisión de este sector. Esta futura profesora tiene un amplio currículum festero, ya que desde que nació ha pertenecido a la gaiata 11, Forn de Pla. Tras el periodo de la pandemia del coronavirus, Tir de Colom le propuso ser su madrina infantil y aceptó con emoción y alegría porque está feliz con su nuevo cargo que ya desempeña. Además, ha formado parte al grup de ball Castelló y con solamente 4 años fue xiqueta del meneo.

Vega Torrejón pertenece a una familia muy enraizada en las tradiciones castellonenses y vinculada a las festes de carrer de Sant Fèlix de Cantalici y a la Cofradía Paz y Caridad. Su padre fue miembro del céntrico sector Forn del Pla y de la Junta de Festes, mientras su madre desempeñó el cargo de madrina y dama de la ciudad.

La pequeña asegura que se lleva de maravilla con todos los niños de la comisión porque son «muy simpáticos» y juegan cuando le acompañan a los actos.

"Un sueño"

Recuerda con «mucha ilusión y alegría» el día en el que le propusieron ser madrina infantil porque cumplía uno de sus «sueños después de tantos años», comenta. «Cuando me pusieron la banda blanca me sentí muy orgullosa de representar a todos los niños del Tir de Colom», afirma. «Es por este motivo por el que quiero animarlos a formar parte de la gaiata, porque es muy bonito y divertido», indica. «Les sugiero que vengan al sector a pasarlo muy bien y, por favor, pido que no llueva en fiestas», finaliza.

Presidente infantil

La gaiata 17, Tir de Colom, una de las más emblemáticas de Castelló, ha elegido a Nacho Joaniquet Sidro como presidente infantil para las fiestas de la Magdalena 2023.

Unas celebraciones de las que disfrutará a tope con la gran familia que forman todos los miembros de esta comisión y, de forma especial, con la madrina, la madrina infantil y el presidente.

Joaniquet tiene 9 años y estudia 4º de Primaria en el colegio Mater Dei. Sus asignaturas preferidas son las matemáticas y educación física y aprende mucho en el centro educativo. Entre sus aficiones, que siempre practica cuando sus responsabilidades estudiantiles se lo permiten, destacan jugar a fútbol y baloncesto, montar en bicicleta y tocar la batería. De hecho, le gustaría ser músico cuando sea mayor. A Nacho le encanta pertenecer al món de la festa porque desde que nació hasta 2019 formó parte de Forn del Pla, la gaiata 11, y ahora es miembro de Tir de Colom, igual que la madrina infantil, su compañera.

Coso

Está entusiasmado y «muy contento» de poder representar a todos los niños del sector y está dispuesto a pasarlo estupendamente durante las fiestas de la Magdalena del 2023 y, en especial, del Coso Multicolor y del desfile de gaiatas, sus dos actos preferidos dentro de la semana grande que se celebra en la capital de la Plana. Hasta ahora, ha participado en diversos actos (y lo sigue haciendo asistiendo a las presentaciones de las diferentes gaiatas en el Palau de la Festa cada sábado del año), pero el que recuerda con especial cariño fue el de su nombramiento como presidente infantil del sector, el pasado verano. Le encanta su cargo y así lo demuestra a lo largo de todo el año.

Nervios

Ahora espera nervioso la presentación oficial de la gaiata 17 que tendrá lugar este sábado. «Tengo ganas de que llegue y disfrutarla mucho», destaca el simpático presidente infantil, quien, finalmente, quiere lanzar un mensaje cariñoso a todos los niños del sector. «Que se acerquen a nuestra gaiata porque se lo van a pasar muy bien y a vivir las fiestas desde dentro», asegura convencido.

Presidente

Javier Gimeno Abadía es todo un emblema en la gaiata 17, Tir de Colom, a la que pertenece desde que se creó, en 1983, y donde ha sido presidente durante 14 años en diferentes etapas, además de formar parte de la Junta de Festes en 2005-2006. El máximo representante de Tir de Colom tiene como acto preferido el desfile de gaiatas y, en la actualidad, ve las fiestas con fuerza porque la gente las disfruta como algo social y los castellonenses se divierten con todos los actos que organizan. «Creo que son unas fiestas muy participativas, aunque las gaiatas lo tenemos cada vez más complicado a la hora de montar y organizar actos por todos lo temas burocráticos, que me parece bien, pero somos gente que hacemos fiesta para la gente y que trabajamos por las fiestas gratuitamente incluso costándonos dinero de nuestro bolsillo», explica Javier Gimeno.

En opinión de este castellonense de soca, las fiestas fundacionales son fiestas populares y, «la verdad, todo lo que sea promocionar y traer más gente a la ciudad y que repercuta en los negocios de hostelería» le parece «muy bien». No obstante, este año la Magdalena coincide con las Fallas que celebran otros pueblos de alrededor, por lo que es más difícil que solamente tengan repercusión las celebraciones de Castelló, según destaca Gimeno. «De todas formas, nuestras fiestas reúnen a mucha gente y son muy participativas», declara el representante gaiatero a este periódico.

En cuanto a los monumentos, cree que habría que apoyarlos más porque son «el símbolo diferenciador» y se debería aumentar su promoción para que sean más conocidos. En este sentido, Tir de Colom apuesta este año por unas gaiatas de corte clásico «con toda su estructura principal de madera, con vidrieras pintadas a mano». Y en esta edición, la 17 cambia de cau dentro del sector y abre en la calle Cantó de Castalia esquina con la calle Onda. «Haremos la fiesta en la calle para todo el mundo y así hacer partícipes a los vecinos con espectáculos infantiles y de animación, despertaes, discomóvil, concurso de paellas o tardeos», finaliza.