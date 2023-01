Las obras del Gran Vía de Castelló dejan sin campo al club de béisbol

Las obras de remodelación de las instalaciones deportivas de Gran Vía que han comenzado esta semana han dejado sin campo al club de béisbol Los Criollos del que forman parte alrededor de una treintena de niños y adolescentes entre los 10 y los 17 años, según afirmó ayer a este periódico el entrenador de dicha agrupación, Carlos Paredes.

Si bien los jugadores pueden seguir entrenando en el túnel de bateo de 20 metros los martes y los jueves ya que los trabajos urbanísticos no afectan a esta zona, no sucede lo mismo los domingos a la hora de jugar porque la reforma del césped ha cerrado este espacio. «Ahora no tenemos ningún campo para jugar, por lo que pedimos una solución al Ayuntamiento de Castelló que sí que ha reubicado al resto de disciplinas deportivas y a nosotros, no», afirmó Paredes en declaraciones al periódico Mediterráneo.

Jugar como locales

Además, el representante de este club, resaltó que en Castelló, de forma habitual, no pueden jugar como locales los equipos sub-15 y sub-18 y se tienen que desplazar hasta València porque es allí donde los campos cumplen con las dimensiones de estas categorías y, además, «pagar 100 euros». Los de sub-11 y sub-13 sí que juegan en las instalaciones de Gran Vía (a excepción de estas próximas seis semanas que durarán las obras de reforma).

En este sentido, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Castelló, Omar Braina, explicó a este respecto que desde el Patronato de Deportes «se ha hablado» con los representantes del club y se les ha dicho que pueden seguir utilizando la zona lineal para entrenar el bateo pese a las obras ya que estas no afectan a esta parte del recinto.

Además, el edil de este área municipal también destacó que el consistorio no dispone de otras instalaciones municipales «seguras» para que este club pueda jugar durante el periodo en el que se prolongue el cambio de césped.

Omar Braina recordó, asimismo, que el Ayuntamiento de Castelló se ha ofrecido de mediador con los responsables de algún campo donde el club de béisbol considere que pueda jugar los partidos para intentar encontrar una solución a esta situación actual que es transitoria.