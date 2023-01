El Protocol municipal d'actuació coordinada de l'Ajuntament de Castelló per a l'atenció integral de les dones víctimes de violència de gènere “està funcionant", ja que ha involucrat a tots els departaments en matèria de prevenció de violències masclistes. De fet, des de que començara a implementar-se a gener de 2021 ja s'han derivat 56 dones al Servici d'Igualtat d'Oportunitats (SIO) de la Regidoria de Feminismes, des d'on es realitza una intervenció especialitzada amb un itinerari personalitzat.

És el balanç de la darrera reunió de la comissió de seguiment del protocol, on han participat les regidores de Feminismes, Verònica Ruiz; i Benestar Social, Patricia Puerta, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Octavi Traver, juntament amb els tècnics municipals, i on s’ha acordat oferir formació específica a la Policia Local de Castelló per millorar la capacitació dels i les agents en la capacitació i atenció de la violència de gènere en el marc de l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (Ivaspe) de la Conselleria de Justícia. Tanmateix, es va informar de la incorporació d’una nova agent per reforçar el servei VioGen de la Policia Local, i de 12 nous professionals en els equips d’Atenció Primària Bàsica a l’àrea de Benestar Social.

Cal destacar que de les 56 derivacions realitzades al SIO, 31 han finalitzat la intervenció per haver aconseguit els objectius proposats o haver sigut derivats a altres recursos d'atenció, mentre que les altres 19 dones segueixen en intervenció o atenció per part del servei, i sis no van acceptar la participació. I, des de la implantació del protocol, 25 de les dones han rebut atenció psicològica, amb un total 236 sessions terapèutiques. D’aquestes, 16 van començar en 2021, amb 111 sessions en 2021 i 88 sessions en 2022; i altres 9 en 2022, amb 37 sessions.

El protocol, que naix per detectar possibles casos de dones que prèviament no han denunciat i que arriben a l'Ajuntament a fer qualsevol tràmit, els ofereix, sempre d’una manera consensuada amb elles, la possibilitat de rebre una atenció per part del SIO, el qual desenvolupa un pla d’intervenció individualitzat i els ofereixen recursos per a poder eixir d'eixe entorn de violència, tals com ajuda psicològica, social o jurídica, trobar independència econòmica i orientació laboral, allotjament d'urgència o atenció social, entre altres, amb la finalitat de millorar la qualitat en l'atenció d'aquestes persones i previndre situacions desfavorables. A més, el SIO, que coordina i fa un seguiment de cada cas, també tramita les derivacions als recursos oportuns en cada cas, com al Centre Dona 24 Hores, la tramitació de targetes de l'autobús gratuïtes o l’exempció de pagament en el servei de Escola de Matí i Vesprada, entre altres.

Prevenció i atenció

La regidora de Feminisme de l’Ajuntament de Castelló, Verònica Ruiz, ha destacat la necessitat de “seguir avançant en la prevenció, detecció i atenció en violència de gènere, perquè ens volem vives”. "El protocol està funcionant”, ha assenyalat la regidora, ficant l’accent en que “la protecció, l'acompanyament i l'atenció són molt importants, però és estrictament imprescindible treballar en matèria de prevenció".

El regidor de Seguretat Pública i Emergències, Octavio Traver, ha posat en valor l'eficàcia d'aquest protocol "que garanteix la coordinació de diferents departaments per a garantir una intervenció òptima a les dones que són víctimes de la violència masclista". Traver ha apuntat que "en línia amb la millora contínua que s'ha estat duent a terme entre les i els agents de la Policia Local es realitzarà una formació específica en matèria d'igualtat i violència de gènere destinada tant a l'escala de comandaments com als i les agents de la Policia Local de Castelló".

Per part seva, la regidora de Benestar Social, Dependència i Infància, Patricia Puerta, ha recalcat la importància de la "col·laboració entre departaments per a continuar oferint la millor protecció i assistència a les dones víctimes de la violència masclista, així com la coordinació entre àrees per a oferir tota l'atenció i serveis necessaris quan es detecta un possible cas".

Així doncs, el protocol de prevenció millora l'atenció integral a les dones víctimes de la violència de gènere impulsant la coordinació efectiva de tots els departaments municipals que intervenen en l'atenció de la violència masclista. L'objectiu és establir canals de comunicació directa i efectiva entre els departaments que detecten situacions de possible violència masclista per a la seua derivació immediata al SIO. Amb el protocol, per tant, es garanteix coordinar totes les accions que els diferents departaments i serveis municipals duen a terme en relació amb aquesta matèria, la qual cosa permet optimitzar els recursos disponibles i oferir una atenció de qualitat a les víctimes, així com afavorir una resposta més ràpida, eficaç i contundent contra la violència masclista.