El compromís amb la sostenibilitat ambiental de la Universitat Jaume I s’ha materialitzat en la creació d’una nova zona verda de 10.000 metres quadrats. L’UJI ha obert el Jardí del Temps a la comunitat universitària amb la transformació d’una zona de pas de vehicles a motor en un espai pensat i dissenyat per a les persones, que millora l’habitabilitat del campus i prioritza els itineraris per a vianants.

L’actuació respon a l’objectiu de renaturalitzar el campus i ampliar la seua biodiversitat, dins de l’estratègia per la sostenibilitat i contra el canvi climàtic elaborada de manera col·laborativa per la Universitat. Una renaturalització que s’ha traduït, per exemple, en la retirada de 6.500 tones d’asfalt i la seua substitució per terra vegetal, grava i sòl seleccionat, fet que millora el drenatge, la infiltració d’aigua i la recàrrega dels aqüífers sense necessitat de construir elements artificials de recollida d'aigua. També s’han plantat 171 nous arbres de diferents espècies que se sumen al més de 6.100 amb què compta el campus i que permeten una absorció estimada de vora 2.000 tones de CO2 a l’any.

La rectora de l’UJI, Eva Alcón, ha destacat que «el Jardí del Temps millora les condicions ambientals del campus i la comunitat universitària guanya un espai compartit més amable i saludable, amb més possibilitats d’ús per a les persones i que genera una millor relació i comunicació entre els edificis i espais del seu entorn, tots ells amb una alta demanda d’usuaris». Alcón ha fet aquesta valoració des de l’Espai docent Rafa Mayo, dedicat a qui va impulsar aquest projecte sent vicerector de Sostenibilitat i Vida Saludable: «Rafa va entendre abans que ningú el valor estratègic d’aquesta actuació i de la millora que suposaria en el campus, tant des del punt de la mobilitat com des de la sostenibilitat ambiental. Segur que avui se sentiria orgullós d’aquest Jardí del Temps».

En la mateixa línia, la directora de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, Ana Piquer, qui ha recordat la figura de Rafa Mayo, ha destacat la idoneïtat de dedicar-li aquest espai docent, dotat de bancs sobre una tarima de fusta i que compta amb endolls per a la connexió de dispositius. «Es tracta d’un lloc docent i innovador i per tant, és el més adient per a reconèixer l’aportació de Rafa a la Universitat i a més ubicat en aquest Jardí del Temps, un espai que ell mateix va impulsar» ha manifestat. Per la seua part, la dona de Rafa Mayo, Maribel Castillo, ha coincidit en què «aquest espai és l’idoni per a recordar-lo perquè representa com era ell tant en la seua vessant docent com de gestió».

A més, el Jardí del Temps compta amb un espai de drenatge natural d’aigua; fonts; la reserva d’una zona per instal·lar una cafeteria, un rellotge de sol, diferents tipus de mobiliari i, a més, la remodelació ha permès millorar l’accés a les instal·lacions esportives i la visibilitat dels camps de futbol. A més, també s’ha instal·lat el mural ceràmic Geometría ilustrada, obra de l’artista Manuel Sanz, que representa una cinta mètrica, un objecte que és universal i estableix connexions amb diferents disciplines.

«El Jardí del Temps s’ha dissenyat sota dos idees principals: tractar d’evocar el pas del temps, a través d’una equilibrada selecció d’espècies perennes i caducifòlies pròpies del clima del territori, i d’un repertori botànic que té en compte el volum, cromatisme, textura, ramatge i floració, i dos aspectes mediambientals, respectar el cicle natural de l’aigua i la seua absorció i oferir un alt grau de biodiversitat de fauna i flora» ha destacat l’arquitecte Miguel del Rey, membre de l’equip redactor del projecte.

El projecte ha estat redactat per l’equip d’arquitectes i paisatgista de VAM10 i s’ha realitzat amb el suport tècnic de l’Oficina Tècnica d’Obres i Projectes (OTOP).