Feliz, exultante, emocionada y con ganas de representar, como madrina, a la gaiata 1 Brancal de la Ciudad durante las fiestas de la Magdalena de este año. Así se encuentra Diana Vico Casanova, quien este sábado vivirá uno de los actos más esperados por ella y su familia: la presentación oficial en el Palau de la Festa.

La joven, de 22 años, estudia 4º curso de Medicina e invierte el tiempo libre que le queda tras atender sus obligaciones en los animales, la lectura y sus amigos, con los que le encanta departir y pasarlo bien.

Curriculum festero

Diana Vico pertenece a la gaiata 1 Brancal de la Ciudat desde el año 2019. En esa ocasión fue dama de honor y en 2018, también desempeñó el cargo de dama de las fiestas patronales de Vilafamés. La nueva representante de esta céntrica gaiata que se fundó en 1945 no camina sola en el mundo festero ya que tanto su madre como su pareja también pertenecen a este sector.

Este año está especialmente feliz porque, desde el trono de madrina podrá disfrutar de forma especial de sus actos preferidos como son el desfile de gaiatas y la ofrenda en honor a la Virgen del Lledó. Sin duda, serán dos momentos muy especiales que recordará para siempre.

La madrina de Brancal de la Ciutat es una defensora a ultranza de las fiestas de la Magdalena y si le tiene que poner un pero sería su coincidencia, este año, con las fiestas de las Fallas. «Me hubiera gustado que esto no sucediera para poder disfrutar también de las fiestas vecinas», explica Diana Vico Casanova.

Diversión

Este será el primer año tras la pandemia que los castellonenses vivan la semana grande sin ningún tipo de restricción y en este sentido se pronuncia la madrina. «Creo que este año, al ser el del resurgir, todo el mundo tiene más ganas de vestirse y de participar en los actos previstos», destaca la joven castellonense.

Y ella no perderá esta gran oportunidad que le brinda Brancal de la Ciutat de vivir a tope las fiestas de Castelló. De hecho, quiere animar a la ciudadanía a disfrutar de las celebraciones fundacionales y las tradiciones desde dentro de una gaiata. De hecho, según relata Diana Vico, esta es una experiencia «preciosa que hasta que no perteneces a una comisión no te das cuenta de todo lo que disfrutamos más allá de la semana de la Magdalena».

Recta final

Ahora, a mes y medio del comienzo de las fiestas más importantes de la capital de la Plana (serán del 11 al 19 de marzo), la gaiata 1, con sus máximas representantes a la cabeza, se dispone a protagonizar una gran presentación donde, con toda seguridad, no faltarán las sorpresas ni los elementos más festivos.

Madrina infantil

Los más pequeños de la gaiata 1 Brancal de la Ciutat son afortunados de contar con Lidón Prades Gómez como madrina infantil para las fiestas de la Magdalena 2023. Una simpática niña de 10 años que cursa 5º curso de Primaria en el colegio Escuelas Pías de Castelló de la Plana. Hasta allí acude cada mañana entre semana para formarse y para disfrutar de todas las asignaturas que se imparten pero, en especial, de las dos que más le atraen: matemáticas y educación física. Tiene claro que cuando sea mayor, le gustaría ser pastelera.

En cuanto a las fiestas de la Magdalena, Lidón Prades dispone de un extenso curriculum festero: salió de xiqueta del meneo; como dona de companya infantil de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta durante dos años en la cabalgata de los niños; y ha sido dama de honor de la gaiata 1 desde 2018. Además, siempre ha participado de forma activa en la ofrenda de flores en honor a la Mare de Déu del Lledó, patrona de la ciudad, desde que nació.

Pero no solamente ella de toda su familia, participa en las tradiciones de su ciudad -Castelló--. Su padre, Chema Prades, forma parte de la comisión brancalera desde 1981 donde ostentó el cargo de presidente infantil. Además, fue pregonero representante de los niños en 1984 y en 2020-2022, pregonero de las fiestas de la Magdalena. También es cavaller.

Un privilegio

Este año, será un privilegio para la niña Lidón Prades participar en las celebraciones fundacionales desde la primera fila debido a su condición de madrina. Está emocionada y muy contenta de este honor porque a ella le encantan las fiestas de la capital de la Plana después de que sus padres le hayan inculcado su amor por ellas desde siempre. Las ha vivido en casa y se siente orgullosa de ello.

Este sábado vivirá uno de sus actos preferidos y de los que espera con más ilusión, como es el de su presentación en el Palau de la Festa. También confía en pasarlo muy bien en el coso multicolor, otro de los eventos que ha subrayado en su calendario festivo y lo ha marcado con letras de oro. Le encanta la batalla del confeti.

Invitación

Lidón Prades Gómez no quiere dejar pasar la oportunidad que le brinda el periódico Mediterráneo para lanzar un mensaje a los niños de la gaiata 1 Brancal de la Ciutat. «Espero que se diviertan mucho en las fiestas de la Magdalena», afirma la madrina infantil, quien también les invita a participar por todo lo alto en la semana grande de Castelló.

Presidente: "La gaiata es un signo de identidad"

Arturo España Marzá es presidente de la gaiata 1 desde 2017. Con un amplio curriculum festero en el que se incluyen diversos premios de música y artículos de llibrets además del honor de ser vestidor del tapiz floral en la ofrenda, galantejadro en la Galania a la reina de las fiestas del 2013, Cristina Pastor, y autor de varias piezas musicales, España ve a la gaiata como «ese signo de identidad que identifica a quienes hemos nacido en esta tierra». «Analizo su significado desde un punto de vista sentimental, de respeto a los antepasados que hicieron posible nuestro presente y que nos ofrecieron el regalo de la tradición y el orgullo de poder venerar unas raíces que nos unen socialmente», afirma el presidente Arturo España.

Los monumentos de ese año mantienen un estilo clásico, «cargado de espléndidas vidrieras elaboradas manualmente por el equipo de pintoras aunque con novedades en su realización».

El máximo responsable de Brancal de la Ciudad no tiene duda de que es indispensable «apostar por empujar la fiesta de Castelló desde todos los ámbitos que inciden en ella». «La internacionalidad de nuestra fiesta debe dejar de ser una mera etiqueta para convertirse en un importante eslabón de la cadena de virtudes que atesora nuestra tierra y las posibilidades que nos ofrecen las redes sociales actualmente deberían convertirse en el punto de inflexión para el despegue de la expansión de nuestra identidad festera y social», continúa Arturo España.

En cuanto a posibles cambios en las fiestas fundacionales, «quizá apuntaría por apuntalarlas adaptándonos a la vorágine evolutiva de cambios sociales y costumbristas que el mundo soporta actualmente y, por ende, nuestra ciudad. En estos momentos tal vez echaría en falta una mejora en la planificación de las actividades festeras y un incremento en la comunicación hacia la ciudadanía de las actividades con motivos festivos», concluye este empresario de defiende como una de sus pasiones a las fiestas. De hecho, su hija, María España Novoa, fue reina de las fiestas en 2012.