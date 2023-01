La Regidoria de Salubritat i Benestar Animal ha intensificat aquest mes de gener el dispositiu de retirada de porcs vietnamites en la zona de Mestrets i de Casa las Brevas amb 14 noves captures, que, juntament amb les 93 realitzades des de gener de 2022,sumen 107 exemplars. No obstant això, la campanya extraordinària de la Regidoria iniciada el passat desembre amb el nou gestor cinegètic en cooperació amb l'Unitat de Protecció Mediambiental i Benestar (Uproma) de la Policia Local de Castelló, restarà oberta per si es detecta la presència de més porcs vietnamites amb una vigilància activa.

El regidor de Salubritat i Benestar Animal, Ignasi Garcia, ha destacat que "és important donar solució a aquesta problemàtica amb una actuació rotunda, que controle la proliferació d'aquesta espècie invasora i de cria il·legal a Castelló en general i aquesta zona de Mestrets en particular". "S'han fet ja dos captures extraordinàries i no deixarem de treballar perquè aquesta problemàtica no afecte al veïnat, pel benestar i salubritat de la ciutadania, i per l'equilibri de l'ecosistema", ha assenyalat.

Per la seua part, el regidor de Seguretat Pública i Emergències, Octavio Traver, ha posat en valor "la col·laboració de la Unitat de Protecció Mediambiental de la Policia Local de Castelló per a la detecció i captura de porcs vietnamites davant la proliferació d'aquesta espècie invasora i les molèsties que generen".

El nou dispositiu ha permés capturar 14 exemplars, entre mascles i femelles adultes, i letons, després de col·locar les tanques protecció, les trampes i les corresponents gàbies, en una primera batuda aquest 2023 en què s'ha ampliat el perímetre d'actuació a Casa las Brevas, on s'havia detectat la presència d'alguns exemplars en la via pública i en solars.

Les batudes per controlar la plaga de porcs vietnamites a la zona de Mestrets es van reforçar aquest Nadal, amb la captura de 26 exemplars en només 24 hores, en un dispositiu extraordinari que ara s'ha reeditat i que resta obert per a noves actuacions. En total, l'Ajuntament de Castelló ha retirat ja de la via pública de febrer de 2022 a gener d'aquest any 107 animals d'aquesta espècie invasora, amb 18 batudes per tot el terme de Castelló, encara que més focalitzats a la zona de Mestrets.