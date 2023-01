Castelló ultima la remodelació de l'avinguda Lledó després de quasi un any d'intervenció amb les labors de jardineria, arbratge i reg, a més de la instal·lació de mobiliari i col·locació de senyalització, mentre que el gruix de l'actuació de reforma està pràcticament acabat.

L'Ajuntament té previst recepcionar les obres a finals d'aquest mes de gener després de, com descriu l'alcaldessa, Amparo Marco, "haver transformat l'avinguda Lledó en un itinerari per als vianants, ciclista i sostenible de 1,5 quilòmetres gràcies a la inversió europea a la ciutat"

Espai "accessible i verd"

"Prompte els veïns i veïnes podran gaudir d'un nou espai urbà, més accessible i verd, que ha obert el parc Rafalafena a la ciutat i que compta amb zones de trobada, de descans i de joc”, ha destacat Marco. Com a exemple, el vial compta amb espais de jocs infantils, un d'ells ubicat junt al col·legi de la Consolació.

"Aquesta millora de l'avinguda és un exemple de transformació cap al Castelló que volem, més sostenible i humà”, ha manifestat la primera edila, afegint que és "un projecte emblemàtic que converteix a la ciutat en referent d'avantguarda de l'urbanisme de qualitat, basat en criteris de sostenibilitat i alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)”.

Per la seua part, el regidor de Mobilitat Sostenible de Castelló, Jorge Ribes, ha apuntat que "la reforma de l'avinguda Lledó, contemplada en el pla de mobilitat urbana sostenible de Castelló, és una de les millors oportunitats perquè Castelló evolucione cap a un model de ciutat diàfana, oberta, verda i per als vianants i perquè siga referència en mobilitat sostenible i una de les majors transformacions urbanes de la nostra ciutat de les últimes dècades”.

Més espai per als vianants

Amb el seu redisseny, l'avinguda implementa un carril bici i recorreguts per als vianants que connecten el centre amb la basílica de Lledó, ampliant l'espai per al vianant, que s'ha incrementat en més d'un 35%, així com els itineraris segurs, que passen de 910 a més de 1.400 metres. A més, s'ha incorporat un sistema de drenatge sostenible i s'està plantant arbrat (més de 300 noves unitats) i realitzant labors de jardineria, que amplien la superfície verda en més de 4.587 metres quadrats mitjançant la plantació d'arbustos.

Les obres, que s'han dut a terme des de principis de febrer de l'any passat, s'estan executant dividides en tres trams i tenen un pressupost de 3,3 milions d'euros cofinançats pels fons europeus Feder. Es van iniciar en la zona més pròxima a la basílica, per a arribar després al tram central, entre la rotonda de la ronda de circumval·lació nord i la de Tombatossals, i acabar l'última fase en la part més pròxima al centre urbà, des de la rotonda de Tombatossals fins a la plaça Maria Agustina.