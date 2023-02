L’Ajuntament de Castelló invertirà 425.000 euros en el desenvolupament de quatre programes per a impulsar l’ocupació a la ciutat. Ho farà des de diferents perspectives d’interés social com contribuir a millorar les condicions de vida de col·lectius en situació de vulnerabilitat social, fomentar el desenvolupament socioeconòmic local, donar suport a projectes impulsats per entitats del tercer sector --com les associacions-- o promoure i facilitar el retorn del talent.

En concret, a través de l’àrea d’ocupació municipal Castelló CREA s’aprovaran en una pròxima Junta de Govern Local les convocatòries i bases per a la concessió de subvencions de projectes d’innovació social (dotades amb 175.000 euros), ajudes per al suport a la creació i consolidació d’empreses (50.000 euros), projectes del tercer sector (100.000 euros) i el pla de recuperació del talent (amb altres 100.000 euros). Mesures de calat L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, va destacar que «es tracta de línies d’ajudes que el govern municipal va activar en 2017 i que estan servint per a contribuir al desenvolupament del teixit socioeconòmic de Castelló i a l’impuls d’iniciatives de gran importància social». La primera edila va posar en valor el treball de l’àrea de Castelló CREA respecte a aquests programes i va recalcar la importància d’iniciatives com el pla de recuperació del talent: «Gràcies a aquest programa, facilitem el retorn d’aquelles persones professionals que es van veure obligades a marxar-se i que vulguen tornar per a desenvolupar els seus projectes o vida laboral a la ciutat i també incentivem la implantació d’empreses a Castelló que siguen generadores d’ocupació», va indicar. Per part seua, la regidora d’Ocupació, Patricia Puerta, va assenyalar que aquests programes «ofereixen ajudes per a promoure la iniciativa empresarial i la creació d’ocupació a través de l’impuls a l’emprenedoria i el suport a entitats locals». Puerta va explicar que es tracta de programes que incentiven la posada en marxa de projectes socials com, per exemple, les subvencions a projectes d’innovació social o les ajudes a entitats del tercer sector. «A través d’aquestes línies promovem actuacions encaminades a millorar les condicions de vida d’aquells col·lectius en situació de vulnerabilitat», va apuntar. Quant al pla de recuperació del talent, el programa va dirigit a incentivar el retorn a de persones professionals qualificades que, residint a l’estranger o fora de la Comunitat Valenciana, vulguen tornar, fomentant la seua contractació laboral o la seua activitat emprenedora.