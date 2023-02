Castelló vol duplicar els quatre centres de participació juvenil que la Regidoria de Participació Ciutadana manté oberts des de 2019 als districtes de la ciutat després d'haver impulsar més de 500 activitats en un any, superant els 5.000 usos d'adolescents entre els 12 i 17 anys

L'objetiu d'aquests espais és que els joves puguen desenvolupar els seus hàbits participatius, implicar-se activament de la gestió del centre, i fins i tot organitzar les seues pròpies activitats de forma segura, en un temps lliure responsable i acompanyats per professionals. El seu balanç és "altament positiu i fica el focus en la població adolescent de la ciutat, donant una alternativa d'oci juvenil", tal com ha destacat el regidor, Francesc Mezquita, que ha visitat els centres, que han renovat la seua imatge, juntament amb el regidor d'Atenció Ciutadana, Ignasi Garcia.

Model europeu

"Aquest tipus de projecte està totalment implantat des de fa anys a altres ciutats europees, en les que s'aposta per l'educació en hàbits participatius, cívics i d'emprenedoria social com una prioritat educativa, educant en la participació. No són només un lloc on es duen a terme activitats de lleure, sinó que són un espai on els i les adolescents aprenen a assumir responsabilitats i a desenvolupar un pensament crític cap a la societat", ha assenyalat Mezquita

Els quatre centres de participació juvenil, ubicats als carrers Benàrab a la zona centre, Vicent Altava al nord, Riu Sènia al sud i Joaquim Garcia Girona al Raval Universitari, són espais d'educació en la participació i d'educació en valors en el temps lliure.

En la seua programació s'agenden tot tipus de tallers, molt diversos, de dilluns a divendres o dissabtes, en horari de 16.00 a 21.00 hores, com el d'art, creació d'un còmic, podcast, teatre o jocs de taula del Raval Universitari; o el de creació d'una revista de manga i anime i guitarra que sumen, a més, els altres tres; o el de cuina que incorporen el de La Plana i Benàrab. Però, tanmateix, presenten una programació puntual, de xerrades o debats, com el Cinefòrum que es farà al centre de Riu Sènia el 13 de febrer, l'iniciació a l'ukelele de Benàrab el dia 14, o els actes previstos al voltant del 8 de Març Dia Internacional de les Dones, en tots els centres de la ciutat. A més, es fan reunions setmanals per prendre decisions sobre les activitats, a la vegada que cada jove assumeix tasques i responsabilitats.

Prevenció de consums

Els centres ajuden a reduir els temps d'exposició a consums de les persones adolescents, de forma preventiva. També afavoreixen una ciutat més igualitària perquè allibera el temps de cures de les dones, a l'oferir alternatives d'oci als menors d'edat que habitualment estan al seu càrrec, educa en la democràcia i participació, perquè ensenya a les persones joves a assumir responsabilitats, i millora les seues competències perquè en un futur siguen emprenedores en l'àmbit social i altres àmbits, s'associen, o creen a partir d'idees de valor per a la resta de la població.

Aquest trimestre, comptant amb la col·laboració dels equips dels IES Bovalar, Matilde Salvador, Vicent Castell, La Plana, Caminàs, Penyagolosa, Sos Baynat, Politècnic i Porcar, els animadors estan incentivant la participació de la comunitat educativa dels IES amb la creació d'apps per concretar grups de joves que s'involucren en els centres a partir de les idees generades a les mateixes aules.