Vicent Marzà, diputado de Compromís por Castellón y conseller de Educación, Cultura y Deporte desde 2015 a 2022 ha publicado este viernes en sus perfiles de redes sociales un mensaje y una imagen que no han sentado especialmente bien a los miembros de la gaiata 16 Rafalafena. En esta publicación, que han visto ya casi 30.000 cuentas en Twitter y que ha despertado comentarios de toda índole, se aprecia cómo el Palau de la Festa se prepara ante un acto que se desarrollará este próximo fin de semana.

En la imagen se aprecia cómo las mesas cuentan con manteles con la imagen de la bandera de España. Una estampa que para Marzà ha merecido este comentario: “La bandera fins a la sopa, però no digueu que és nacionalisme”.

La bandera fins a la sopa, però no digueu que és nacionalisme. pic.twitter.com/cjaDPvK59y — Vicent Marzà 🍏 (@VicentMarza) 10 de febrero de 2023

Gabriel Fernández, presidente de la gaiata 16, ha tenido a bien valorar en Mediterráneo la publicación del exconseller: “No entiendo que pueda molestar la bandera de un país en el propio país. No permitiríamos que en la presentación aparecieran banderas anticonstitucionales como la del aguilucho o que se exhibiera la republicana por ejemplo, pero hablamos de la bandera de España”. Gabriel defiende además que la presentación en cuestión contará también “con banderas de las 17 comunidades autónomas que conforman el país, desde la gallega a la valenciana, aragonesa, catalana, madrileña, vasca… todas”.

Entienden por tanto desde la gaiata que se ha querido politizar un acto que no contenía significado político alguno: “Es increíble que mi hija se haya enterado de su presentación por esto. Llevamos un año preparándolo y me parece que es denunciable”, apunta la mujer de Gabriel, que se encontraba en estos momentos trabajando en la presentación del acto en el mismo Palau de la Festa. “La foto la pasaron el jueves por la tarde algún miembro de la Junta de Fiestas de Castelló y hasta que no descubramos quién lo ha hecho no vamos a parar porque nos parece muy grave”, concluyen.