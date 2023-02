Els treballs de remodelació de la plaça de la Pau de Castelló es centren aquests dies en acometre la instal·lació del sistema urbà de drenatge sostenible, el qual busca aportar una solució urbana innovadora per a la gestió dels escolaments urbans des d’un enfocament més racional i que minimitze l’impacte ambiental.

Al mateix temps, els operaris duen a terme la intervenció a les canalitzacions per a les instal·lacions de l’enllumenat públic i semàfors, després de la retirada del mobiliari urbà i les intervencions inicials en el paviment amb les quals es va donar inici als treballs a principis de gener.

En línia

L‘alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, va destacar que "la reforma de la plaça de la Pau impulsada amb fons europeus està en línia amb altres projectes que ens estan permetent transformar Castelló de la mà d’Europa baix criteris de sostenibilitat ambiental, social i econòmica".

La primera edila va posar com a "bon exemple" d’aquest plantejament la instal·lació del sistema de drenatge sostenible en el qual es centra ara l’obra, com va poder comprovar en una visita als treballs amb el regidor d’Urbanisme, José Luis López.

La intervenció en la plaça contempla la reordenació de la zona, donant més prioritat als vianants i reduint la petjada de carboni en fomentar la circulació de les persones i promoure l’ús de transports blans. Serà un espai més diàfan, modern, accessible i integrat en l’entorn, amb un paviment uniforme, amb mobiliari nou i una font de guèiser.

El projecte de reforma compta amb una inversió de 834.000 euros i té un termini d’execució previst de 10 mesos. En la intervenció, s’inclouen propostes ciutadanes com la integració del carril bici previst inicialment en l’àmbit de la plaça en el vial de circulació a manera de ciclocarrer, que es convertirà en plataforma única. En substituir aquest carril bici per un ciclocarrer s’augmenta l’ample de vorera que uneix els carrers Asensi i Escultor Viciano i també lleugerament l’àmbit per als vianants de la plaça, i es garanteix igualment la connexió amb l’eix ciclista entre Herrero i Gasset.

Carril únic

Després de la remodelació, es mantindrà la limitació del pas de vehicles en el tram de calçada que connecta el carrer Herrero amb el carrer Major a un únic carril, enfront dels dos que existien fins ara. A més es trasllada l’aparcament de bicicletes projectat en la plaça, situant-lo a continuació de la bancada del Bicicas al carrer Gasset.