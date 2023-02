Quasi 100 propostes opten als 1,65 milions del pressupost participatiu de Castelló

El pla Decidim, el procés de pressupostos participatius de l’Ajuntament de Castelló, va complir aquesta setmana el primer mes des de la seua posada en marxa arribant a les 93 propostes arreplegades per a finançar amb els 1.650.000 euros consignats per a l’estratègia biennal.

Una xifra molt més alta que l’obtinguda l’any 2019, quan es va posar en marxa el pla, que en total va arreplegar 114 idees. La previsió tècnica per enguany passa per superar extensament aquesta última xifra.

El procés participatiu s’articula a través del web decidim.castello.es on es poden aportar propostes per a millorar l’urbanisme, la mobilitat i el trànsit, les instal·lacions i els serveis municipals, per a tenir una ciutat més neta i saludable, per a millorar el desenvolupament econòmic i el foment de l’ocupació, donar suport a a les associacions i incentivar l’activitat sociocultural, per a millorar la situació de les persones amb diversitat funcional i per a millorar la seguretat ciutadana.

Tres àmbits destaquen

Per ara existeixen tres àmbits que acumulen gran part dels plantejaments aportats per la ciutadania castellonenca: idees per millorar les zones verdes existents, la situació de circulació a la ciutat dels vehicles a motor, bicicletes i vianants, així com les enfocades a tindre un mobiliari urbà millor.

El regidor de Participació Ciutadana, Francesc Mezquita, ha valorat que el pla Decidim «és un mecanisme de democràcia participativa, per que el veïnat de Castelló puga fer les aportacions amb les que creu que es millora la ciutat, i són les xicotetes coses les que articulen les necessitats del dia a dia de la ciutadania, que s’involucra així en proposar i decidir la ciutat que vol».

El calendari

El calendari estableix que la primera fase de recollida de propostes finalitze el pròxim 31 de març, el que farà que a aquesta data les propostes siguen moltes més. Les mateixes poden ser aportades per tota la ciutadania major d’edat de la ciutat de forma on line i sempre han d’estar relacionades amb àrees en què l’Ajuntament té competències.

Ara bé, la resolució de les mateixes es dilatarà fins la pròxima legislatura donat el caràcter biennal de la iniciativa. Des del 30 de maig, després de les eleccions municipals, les persones enregistrades podran votar fins al 2 de octubre. Aquesta participació s’estendrà en desembre als diferents consells de districte.

Les diferents iniciatives s’ordenaran segons els vots obtinguts i les que superen una puntuació de 345 passaran a la valoració tècnica i a l’estudi de viabilitat per emetre un informe, que haurà d’estar entre l’1 de gener i el 5 de febrer.

Segons les bases, els projectes aniran distribuint-se per tots els barris de la ciutat fins a esgotar el crèdit disponible d’1,65 milions d’euros. L’execució de les propostes seleccionades es farà en 2024, una vegada finalitzat el procés participatiu. Prèviament, l’Ajuntament haurà publicat els resultats al web del procés aproximadament ara d’ací a un any, a principis de febrer del 2024. H