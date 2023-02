L’Ajuntament de Castelló ha renovat la flota de la Policia Local i els agents de Mobilitat Urbana amb quasi 80 noves unitats per als pròxims quatre anys aportant una inversió de prop de tres milions d'euros.

El procés va arrancar l'any passat i conclourà durant aquest any amb l'entrega dels últims vehicles previstos. En les últimes setmanes, l'àrea de Seguretat Pública i Emergències ha rebut 36 de les 42 unitats del nou contracte d'arrendament fins a finals del 2026, el qual es va adjudicar per dos milions d'euros i completarà el subministrament durant el segon trimestre de l'any.

A aquestos vehicles es sumen dos furgons, sis motocicletes i huit bicicletes aportades l’any passat, així com altres 21 motocicletes, la contractació de les quals es troba en fase d’adjudicació per un import de 678.994 euros, inclosos els impostos, també per un període de quatre anys

"Compromís del govern municipal"

L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha destacat que “aquesta renovació és mostra del compromís del govern municipal per dotar a l’àrea de seguretat pública i emergències dels millors mitjans i dotacions possible”.

El regidor de Seguretat Pública i Emergències, Octavio Traver, ha apuntat que els nous vehicles s’han rebut de manera progressiva i ha destacat que la modalitat d’arrendament “és la fórmula més eficient per a donar resposta a les necessitats específiques que requereix el servei, ja que facilita la renovació i actualització de la flota de manera periòdica, optimitzant el servei públic a la ciutadania i sense necessitat d’atendre costos de manteniment”.

Diferent tipus

Per tipus d'unitat, l'Ajuntament ha rebut ara 27 nous vehicles patrulla (15 d’ells amb kit de detinguts), sis camuflats sense distintius policials, un furgó --altres cinc furgons s’entregaran en el segon trimestre--, un vehicle tipus buggy per al servei de platja i un altre tot terreny per a la secció de medi ambient i protecció animal --amb un segon pendent--.

Prèviament, havia recepcionat l'any passat dos furgons d’atestats totalment equipats, sis motocicletes per a agents de mobilitat urbana --4 d’elles elèctriques-- i huit bicicletes elèctriques tipus MTB amb destinació a la unitat ciclista de la Policia Local de Castelló.