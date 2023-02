La portavoz del Partido Popular, Begoña Carrasco, y la concejala del PP María España se han reunido con representantes de los grupos de baile El Forcat, la Nova Escola y la Escola de Dansa Castelló tras conocerse que la Magdalena de 2023 no contará con actos tradicionales, como la Dansà Infantil y la Trobada Juvenil, done estas agrupaciones venían participando. Ambas citas están organizadas por la Federación de Grupos Folklóricos y la decisión de no incluirlas les fue comunicada a 22 días del inicio de las fiestas.

“Apostamos por nuestras señas de identidad y por nuestras tradiciones. Cuando gobernemos recuperaremos la cultura para todos y no para unos pocos, como hace este equipo de gobierno municipal”, señala Begoña Carrasco. Y añade: “Es lamentable el menosprecio de este equipo de gobierno a los grupos de baile locales y a encuentros como la Dansà Infantil o la Trobada juvenil que se han quedado fuera de la Magdalena. Haremos que vuelvan a formar parte de la programación de las fiestas de Castellón”. Programa de las Fiestas de la Magdalena de Castelló 2023: mesones, desfiles, pirotecnia, conciertos... La existencia de un solo escenario y un único equipo de música, como se ha previsto por parte del área de fiestas, limita la participación, lo que afecta negativamente a los grupos de baile locales. Ya en el Pleno del jueves la concejala del PP María España pidió explicaciones a la alcaldesa preguntándole si estos actos no eran considerados lo suficientemente importantes para garantizarles un hueco en el programa de fiestas. Hay que tener en cuenta que está juego la ilusión de muchos niños y de sus familias que llevan todo un año preparándose para participar en ellos. La pregunta no fue resuelta en el Pleno, ni tampoco en la sesión extraordinaria del Consejo Rector de Fiestas donde María España lo volvió a poner sobre la mesa. Críticas a la gestión "El Partido Popular apuesta por la cultura y tradiciones de Castellón y por la gente que las hace posible. Basta ya de ponerles trabas y obstáculos para participar en Magdalena a quienes fomentan y mantienen entre los más jóvenes la cultura popular. Ni la potencian, ni les apoyan, ni les tienen en cuenta. De esta manera solo van a conseguir que se pierda lo que es propio de Castellón. Con sus decisiones improvisadas y con la falta de planificación y de gestión política, están acabando con la ilusión de muchos castellonenses”, señala Carrasco. “No es de recibo que los grupos de baile, por querer participar en las fiestas de la ciudad, solo encuentren trabas e impedimentos. No les toman en serio desde el momento en que sus actuaciones van cambiando de fecha y ubicaciones según convenga al concejal de fiestas. Es una vergüenza que el gobierno municipal reniegue de la cultura popular propia”, apunta. “La Dansà infantil y la Trobada juvenil hoy sumarían más de 20 ediciones si el gobierno municipal no hubiera decidido prescindir de ambas citas en la programación de Magdalena, lo que es una pena”, concluye.