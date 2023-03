Els alumnes que tenen altes capacitats intel·luctuals, coneguts popularment com a superdotats, poden semblar uns privilegiats a les aules on estudien. La realitat, però és més diferent, ja que pateixen una sèrie de dificultats d'adaptació que suposa la detecció d'aquests casos per part dels ensenyants, així com una sèrie de recursos per fomentar les seues qualitats en les aules.

Aquestes qüestions han estat tractades a Castelló, dins de la primera Jornada d'Altes Capacitats, organitzada per l'Associació d'Altes Capacitats de Castelló, la Generalitat Valenciana, el Cefire i l'Ajuntament de Castelló en el marc del Pla Estratègic de Ciutat Educadora. Inclusió plena El regidor d'Educació de la capital de la Plana, Francesc Mezquita, ha demanat en la seua intervenció "la necessària inclusió plena per a l'alumnat amb altes capacitats a les aules, en la que el primer pas a donar és el de la detecció i acompanyament, donant les eines i la formació que s'escau al professorat". Visibilitzar una realitat "Aquestes jornades són importants per a visibilitzar una part de l'alumnat que existeix a tots els centres de Castelló i a tots els nivells educatius, i que cal integrar i tractar des de la inclusió educativa", ha afegit Mezquita. Segons un estudi realitzat per la Universidad Internacional de La Rioja, donat a conéixer el 2022, exposa que la meitat dels alumnes amb altes capacitats a les aules pateixen assetjament escolar. Per això, els familiars demanen protocols d'actuació per evitar casos de discriminació, que eviten situacions de fracàs escolar.