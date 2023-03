Las Jornadas de Astronomía de Castelló, que se celebrarán del 30 de marzo al 2 de abril, se consolidan como uno de los encuentros más importantes del estado en la materia y contarán en su edición número 29 con ponentes invitados vinculados a la NASA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), el Centro Nacional de Astrobiología (CNA) y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), además de universidades como la de València la Politècnica de València o el País Vasco e institutos nacionales, como el Instituto de Física Corpuscular o el Instituto de Astrofísica de Canarias, entre otros.

El Planetario de Castelló ha abierto este lunes a través de la plataforma Eventbrite del Ayuntamiento las inscripciones con 110 plazas disponibles para toda la ciudadanía que quiera aprender y conocer más sobre ciencia aplicada a la astronomía.

"Espacio de ciencia, aprendizaje y debate"

La concejala de Cultura, Verònica Ruiz, ha destacado “la importancia de las Jornadas de Astronomía para consolidar a nivel estatal el Planetari de Castelló como espacio de ciencia, de aprendizaje y de debate, un espacio de referencia para todas las personas curiosas e interesadas al conocer más la astronomía, pero también para el mundo de la divulgación y de la investigación”.

“La ciudadanía tendrá a su alcance en Castelló a investigadores e investigadoras, expertos en un abanico de materias científicas para sumar conocimientos y debatir sus campo de acción”, ha remarcado la regidora.

Las XXIX Jornadas de Astronomía reunirán este año investigadores e investigadoras del estado que tratan temáticas como la busca de vida en exoplanetas o en el Sistema Solar, la defensa planetaria de impactos de asteroides, el regreso humano a la Luna, el estudio meticuloso de Marte para conocer este planeta destinado a ser visitado en la década próxima, la actual situación de la investigación de la escurridiza «materia oscura» o incluso la detección de posibles civilizaciones avanzadas en otros sistemas solares desde un prisma totalmente científico.

Programa

Será la conferencia sobre tormentas planetarias, del profesor Agustín Sánchez Lavega, de la Universitat Politècnica de València y miembro de la Unión Astronómica Internacional la que abrirá las jornadas (19.00 horas) el viernes 31 de marzo.

El sábado, desde las 10 hasta las 19 horas se sucederán las ponencias y conferencias de Pedro León, de la Asociación Astronómica de Córdoba sobre Programa Artemis: hasta la Luna y más allá’; María Ribes, de la Universitat de Barcelona, con una Aproximación a la astronomía y la mitología de la antigüedad; Jorge Pla-Garcia, de la INTA y la NASA, que hablará sobre Marte, la próxima frontera; Borja Tosar, sobre Planetas inventados; Héctor Socar, del Instituto de Astrofísica de Canarias, con una charla sobre el SETI en la busca de tecnomarcadores: ¿hay alguien aquí?’; Olga Merino, del Instituto de Física Corpuscular y el CSIC, hablará de Buscando la materia oscura en nuestro cosmos, y Ángel Garrido cerrará con la conferencia El telescopio espacial James Webb: un telescopio de oro.

El domingo, la ponencia de Gisela Baños abrirá la matinal, con la ponencia sobre El sueño de Johannes Kepler: cuando la ciencia nace de la ficción; seguida de la conferencia sobre Defensa planetaria: cómo protegernos del impacto de grandes asteroides y cometas, de José María Madiedo, del Southwestern Europe Meteoro Network (SWEMN) y el miembro del Spectroscopy of Meteoroids in the Atmosphere by Means of Robotic Technologies y el CSIC.

Cerrarán las jornadas las ponencias sobre La edición de timelapse astronómico con el programa Pixinsight, de Alicia Lozano, del Observatorio Astronómico de la Universitat de València; y En busca de otras vidas en el Universo, de Carlos Briones, del Centro de Astrobiología del CSIC y del Instituto el Instituto Técnica Aeroespacial (INTA) y la NASA.