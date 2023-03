Castelló recolza amb 300.000 euros la rehabilitació d'edificis

La Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Castelló llançarà a finals d’aquest mes una nova convocatòria d’ajudes municipals de 300.000 euros per a fomentar la rehabilitació d’edificis construïts fa més de 20 anys i també centrada en els propietaris que siguen considerats vulnerables.

La iniciativa és la segona d’aquest tipus que impulsa l’Ajuntament de la capital de la Plana després de la llançada l’any passat. Aleshores es van beneficiar cinc immobles que sumen un total de 40 habitatges.

Valoració

La proposta d’aquest exercici, segons ha pogut saber Mediterráneo, estarà oberta per a qualsevol edifici amb més 20 anys, si bé el departament municipal tindrà en compte en la baremació de les diferents sol·licituds presentades l’estat de conservació de l’immoble que indique l’informe d’avaluació d’edificis i l’antiguitat, així com la situació socioeconòmica de les persones que residisquen en el mateix.

"D’aquesta manera volem ajudar a les llars que més millores necessiten en conservació, accessibilitat i eficiència energètica i que manquen de recursos per a això", va destacar la regidora d’Habitatge, María Jesús Garrido.

Previsió

La previsió de l’àrea municipal passa per abastar al voltant de 20 immobles a l’edició d’enguany. La subvenció cobrirà entre el 85% i el 100% del cost total de l’obra amb una aportació màxima a cada sol·licitant de 15.000 euros, la qual cosa suposa un increment del 50% respecte a la mateixa subvenció de l’Ajuntament en el 2022.

Tota la informació i els terminis de la convocatòria es podran trobar pròximament a la pàgina web de l’Ajuntament.

Aquesta iniciativa és complementària al batejat com a pla Barris, un projecte que financen els fons de recuperació Next Generation i que està dirigit a edificis situats en zones de regeneració urbana. Ací Castelló té previst destinar entre el 2023 i el 2027 fins a 17 milions d’euros per a actuar sobre un total de 594 habitatges de cinc zones residencials, així com en els seus entorns urbans.

Adquisició

Dins de les polítiques en matèria d’habitatge, des del 2019 el consistori i la Vicepresidència Segona i la Conselleria d’Habitatge han adquirit 64 domicilis a la ciutat per a destinar-los a lloguers assequibles amb una inversió de 4,8 milions d’euros. De tot ells, l’Ajuntament va comprar set i el Consell un total de 57 immobles.