Els i les 200 alumnes del CEIP Herrero de Castelló estrenen escola aquest dilluns. El nou col·legi ha obert aquest matí les seus portes per primera vegada després d'haver completat la mudança des de les aules provisionals de Sensal durant les festes de la Magdalena.

Es completa així, tal i com va avançar aquest diari, el procés de remodelació de la infraestructura educativa. El regidor d'Educació de l'Ajuntament de Castelló, Francesc Mezquita, ha coordinat, juntament amb la directora del centre i els serveis tècnics municipals, l'inici de les classes, fent una visita a les instal·lacions abans de l'accés de l'alumnat, a primera hora.

Mezquita ha destacat que "s'inicia una nova etapa per a la comunitat educativa del col·legi Herrero, amb l'objectiu de dignificar les aules del centre de la ciutat amb una infraestructura educativa de primera, que afavoreix la inclusió amb la nova aula de 2 anys, que recupera el barri i que és ja un referent al cor de Castelló a escases setmanes de l'admissió".

Rehabilitació integral

Amb una inversió de 3,6 milions d’euros dins del pla Edificant de la Conselleria d’Educació i l’Ajuntament de Castelló, la del CEIP Herrero ha estat una rehabilitació integral que ha suposat la renovació total de l’escola, ja que de l’antic centre només s’ha conservat l’estructura de cinc plantes de l’edifici i la cuina, que havia estat renovada recentment. Tota la resta s’ha construït de nou per a configurar una escola d’una línia (3 aules d’Infantil de 3 a 5 anys i 6 de Primària) amb capacitat per a més de 240 alumnes, inclosos també els d’una aula d’Infantil de 2 anys.

El CEIP Herrero compta, per tant, amb espais més moderns dissenyats amb paràmetres de millora de l’eficiència energètica, la sostenibilitat i el confort climàtic i acústic de totes les aules per tal de generar espais saludables. A més, passa a ser un centre educatiu de baix consum energètic per estar dotat de sistemes automàtics d’estalvi d’energia, il·luminació eficient de tipus LED i sistemes de fred-calor d’alta eficiència energètica, així com sistemes passius d’aïllament tèrmic.

Redistribució de l'espai

S’han reformat i redistribuït per complet les cinc plantes d’aquest edifici de 3.580 m2 construïts, millorant-ne l’accessibilitat amb noves escales i canviant l’ascensor per un altre de més modern. La planta baixa allotja ara l’aula d’Infantil de 2 anys, el menjador i la cuina, el gimnàs, els vestuaris i la consergeria, i al patí s’ha construït una porxada coberta al costat de la cuina.

En la planta primera es disposen els espais docents d’Infantil 3-5 i la zona administrativa de l’escola, mentre que la planta segona allotja totes les aules de Primària. La tercera planta es destina a espais docents específics com les aules d’informàtica, música, taller polivalent, magatzems, biblioteca i sala polivalent. Les plantes quarta i cinquena, de menors dimensions, es destinen a sales polivalents. Al pati es manté la pista poliesportiva i es disposen en les plantes corresponents espais coberts de jocs.