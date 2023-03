Castelló batallarà amb el Consell per activar les 1.400 cases al General

Castelló batallarà finalment amb la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge per la decisió de prorrogar durant dos anys més la suspensió d’execució del pla d’actuació integrada (PAI) al sector 24 Riu Sec, tal com va avançar Mediterráneo.

El desenvolupament urbanístic està conformat per una superfície de 193.777 metres quadrats i allà estava prevista la construcció de 1.395 habitatges prop de l’Hospital General Universitari. L’agent urbanitzador que ha de dur a terme el projecte és l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA), organisme depenent de l’esmentada conselleria.

Via administrativa

L’Ajuntament, mitjançant un decret d’Alcaldia, ha acordat ara la interposició d’un recurs de reposició contra la resolució de la Conselleria d’Habitatge, el primer pas per esgotar la via administrativa en el procediment. La ratificació del recurs es va tractar aquest dimecres a la Comissió Plenària Permanent de Sostenibilitat i Ordenació del Territori i arribarà pròximament al plenari municipal.

La pròrroga del Consell estableix la suspensió de l’execució fins al 4 de febrer del 2025. Es tracta de l’últim ajornament possible, ja que aquest és el segon que registra el PAI del sector 24, delimitat per la ronda de circumval·lació i les avingudes Barcelona i Riu Sec.

Els antecedents

No és la primera vegada que l’equip de govern de la capital de la Plana tracta de reactivar aquest projecte, ja que l’any 2020, l’aleshores regidor delegat d’Urbanisme, Rafa Simó, va reclamar a la Generalitat durant una reunió la recerca de vies de col·laboració per tractar de desbloquejar la iniciativa, sense que s’arribara finalment a una solució.

El procés per construir a aquesta zona de la capital de la Plana es remunta a abans del 2007, data en la qual es va aprovar el projecte. No obstant això, ja l’any 2012 es va posar sobre la taula la possibilitat de transferir la condició d’agent urbanitzador de l’EVHA a l’Ajuntament de Castelló, com un primer intent de desbloqueig.

Protecció oficial

Destaca que dels 1.395 habitatges que contempla el plantejament urbanístic, 752 serien de protecció oficial. Aquest fet pretén afavorir l’accés a l’habitatge a la ciutat enfront de l’obstacle que suposa el continu encariment dels preus de compra i lloguer al llarg dels últims anys.