La candidata a la alcaldía de Castelló por el PP, Begoña Carrasco, creará la primera oficina de la discapacidad en la ciudad en el caso de que gane las elecciones municipales del 28 de mayo y llegue a ser la alcaldesa de la capital. Así lo ha afirmado este viernes junto a Vicente Galiana, presidente de la Asociación de Perros Guía de la Comunidad Valenciana (ASPEGUI) y también miembro de asociaciones vecinales de la ciudad, que se incorpora a su equipo de trabajo, si bien no a su lista de la candidatura.

Esta nueva iniciativa prestaría servicio a más de 10.000 personas con algún tipo de discapacidad visual, de movilidad, auditiva, con autismo..., según la estimación de Galiana, quien ha comparecido también acompañado por su perro guía Preston y que será el coordinador de esta nueva oficina.

Ciudad para todos

«Queremos que todos los castellonenses cuenten para construir la ciudad de todas las personas. Esta oficina contará con recursos propios y estará adscrita al área de bienestar social del Ayuntamiento, por supuesto tendrá muy en cuenta a la Mesa de la Discapacidad, dándole la importancia y la atención que se merece», ha explicado Carrasco.

Este recurso que ya funciona en ayuntamientos como el de Madrid, València o Elche tendrá tres cometidos: atender e informar a este colectivo, ofrecer orientación y asesoramiento tanto de sus derechos como de las ayudas y servicios a los que pueden acceder, así como recoger sus reivindicaciones; concienciar de las dificultades a las que se enfrentan en su día a día estas personas y ayudarles y, en tercer lugar, contribuir a hacer accesible Castelló de manera transversal, eliminando las barreras. «Todas las obras nuevas se harán cumpliendo la ley de accesibilidad, es la forma de garantizar la inclusión y la igualdad real de oportunidades entre todas las personas», ha insistido Begoña Carrasco.

Eficacia

Por su parte, Vicente Galiana, que tiene una discapacidad visual desde los 18 años, ha destacado la eficacia de la oficina de la discapacidad y aseguró que lo que ya ha vivido en otras ciudades «es de gran ayuda y utilidad para las personas con problemas de movilidad o con algún otro tipo de discapacidad, incluso para los que vienen de fuera e incluso del extranjero que ya de por sí afrontan problemas por su discapacidad y, además, el tener que moverse por una ciudad que no conocen. Esta ciudad se merece esta oficina como capital de provincia y ser ejemplo en la Comunitat Valenciana».

Finalmente, ha añadido que uno de los problemas «grandes que yo he tenido es con la movilidad». Y lo ha ejemplarizado afirmando que antes en Castelló había muchos semáforos sonoros que han ido desapareciendo. «He sido siempre muy reivindicativo en este sentido, por eso, cuando Begoña me propuso participar en este proyecto, me gustó mucho y acepté porque lo conozco y sé que es de gran utilidad para el conjunto de personas con discapacidad», ha dicho.