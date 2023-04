Marco: "Tenemos un equipo con experiencia de gobierno e ilusión por continuar el proyecto de futuro para Castelló"

No es casualidad que Amparo Marco haya presentado su candidatura a la alcaldía de Castelló en el parque de Rafalafena. El acto, que transcurrió con la agradable presencia del sol, se estructuró a modo de diálogo entre la candidata y el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López.

Las palabras de la hija de Marco

La encargada de abrir el acto fue una de las hijas de Amparo Marco, Raquel: “Al igual que ella, creo en la política como herramienta para ayudar a transformar la vida de las personas y porque quiero compartir el orgullo que siente una hija al ver a su madre trabajar día a día por el progreso de la ciudad en la que ha crecido y de la que se siente parte, viviendo el presente con la mirada puesta en el futuro sin olvidar el pasado. Es como para muchas otras mujeres fuente de inspiración para mí porque ha trabajado y luchado mucho por esta ciudad, ha roto techos de cristal, no lo ha tenido fácil”. “Todos los que formamos parte de este proyecto confiamos en ella, sabemos que es por y para nuestra ciudad, Castelló, y para sus ciudadanos”, ha señalado.

Avenida de Lledó

Marco reivindicó "una política que da soluciones frente a una política de problemas". Al comienzo de su intervención explicó que eligió para presentar su candidatura este espacio, situado junto a la avenida del Lidón, uno de los hitos de su mandato (2019-23), financiado con fondos europeos. “Un proyecto transformador de Castelló hacia una ciudad mucho más europea, amable, totalmente accesible”, ha señalado. No obstante, lamentó que se generó un movimiento en contra de la remodelación para que el Ayuntamiento desistiera. "El PP sacó su mejor armamento: a González Pons para decir que no vinieran fondos europeos y hasta en la comisión de peticiones del Parlamento europeo tuvieron que sacar frente a una alcaldesa de una ciudad como Castelló a su espada nº 1 en Bruselas, Gabriel García Margallo", apuntó.

Gestión financiera

Marco defendió su gestión al frente del consistorio, recordando la compleja situación financiera que encontró cuando llegó al Ayuntamiento en el 2015, este tenía 48 millones en facturas en el cajón y una ratio de 80% de endeudamiento. “Hoy la situación es distinta; el ratio ahora ha bajado al 16%, no tenemos facturas en el cajón, los servicios que se prestan se pagan a 11 días de media”, asevera.

Planeamiento urbanístico

También recordó que desde el 12 de diciembre del 2022 Castelló tiene planeamiento urbanístico. “Tenemos el plan que da seguridad jurídica a todos los inversores de la ciudad donde ya saben las zonas donde puede desarrollar vivienda, suelo industrial”, ha señalado. “A mí me preguntan, Patxi, ¿por qué la fábrica de baterías se ha ido a Sagunto y no a Castelló? Muy sencillo, porque no podíamos decir en qué suelo podía ir esa fábrica porque no teníamos suelo industrial. O me decían, ahora va Amazon a Onda y por qué no ha venido a Castelló Amazon? Porque no teníamos un planeamiento urbanístico”, ha advertido.

La Pineda

También señaló que han duplicado las políticas de bienestar social: "Hemos hecho una gran apuesta por bienestar social, por ese centro de alzheimer que se había cerrado por parte del gobierno anterior, en 2012. Tuvimos que comprar un suelo que ya había sido municipal por seis millones para poder invertir un millón en el centro de alzheimer y abrir las puertas. Pido a la Generalitat que agilice la tramitación porque lo necesitamos", añadió.

Políticas de empleo

"Hemos multiplicado por 455 las políticas de empleo. Cuando entramos la dotación económica era de cero euros y ahora destinamos 7,5 millones a políticas de empleo", apuntó.

Gestión de fondos europeos

Marco ha defendido también que “cuando entramos en 2015 Castelló fue una de las primeras ciudades que miró a Europa”. “En estos momentos estamos gestionando 75 millones de fondos europeos que nos han permitido bajar la deuda y hacer más política que nunca. “Si en algo hemos peleado mucho ha sido en fondos europeos”, señaló Marco, que destacó que Castelló se ha convertido en ejemplo para Bruselas de buena gestión y también la Federación Española de Municipios y Provincias ha puesto a la capital de la Plana en modelo de controles antifraude. Marco hizo un repaso a los 4 bloques de proyectos en los que se estructuran.

En el caso de los Edusi (20,2 millones conseguidos en 2016) “en estos momentos la ejecución está al 80% y terminaremos el 31 de diciembre de este año en un 95% de ejecución, cuando la media nacional es del 11%", indicó.

Con esta inversión se ha ejecutado el Camí la Plana; las plataformas para 17 paradas de bus accesibles e información del servicios de transporte. Señaló la futura reforma del mercado de abastos con una inversión de 2,4 millones, así como la remodelación de la plaza de la Paz, en ejecución. También señaló la ampliación de la red de carril bici en una ciudad que es la tercera de España en carriles bici por habitante después de Albacete y Vitoria. Asimismo, se refirió a la digitalización y modernización del Ayuntamiento con una nueva web que se presentará próximamente, con más ordenadores, móviles para que la Policía conozca a tiempo real información.

Eficiencia energética

A través del Idae (Instituto para la diversificación y el desarrollo de la energía), señaló que se han cambiado 24.000 puntos de luz, que suponen un ahorro de 1,9 millones de factura energética anual y de 14 millones de kilovatios hora de consumo energético Una iniciativa que ha supuesto una inversión de 10 millones de euros y que nos ha permitido encajar el presupuesto del 2023.

También se refirió a la reforma del Camí La Ratlla, donde el año pasado murieron 2 personas, ahora es un vial seguro donde se puede también ir en bicicleta y caminando.

También se refirió a la futura reforma de Ferrandis Salvador. "Vamos a unir camí la Plana con camí la Ratlla mejorando el paseo marítimo alrededor de una zona de alto valor ecológico como es la Marjaleria", anunció.

Next Generation

También se refirió a los fondos Next Generation, una oportunidad de transformar nuestro país, se han solicitado 90 millones, de los que ya nos han concedido 37 millones. “Algunos ya están ingresados sin haber hecho la ejecución por lo bien que gestionamos”, añadió. Se refirió a la zona de bajas emisiones para calmar el tráfico en la almendra central de Castelló con aceras más anchas y más verdes. “En este proyecto nos han ingresado 5 millones de los 10 que suponen”, ha añadido.

“El último que nos han aprobado esta semana ha sido la remodelación y hacer una zona biosaludable en el parque del Pinar”, ha señalado Marco.

Memoria histórica

También se refirió a la inversión de más de 900.000 euros en el Cementerio de San José en el arreglo de viales, etc. Se refirió a la memoria histórica, destacando que “somos el Ayuntamiento que más exhumaciones ha hecho para devolver los restos de fusilados a sus familias. 155 personas, familias que podrán ir a llorar a sus familiares o llevarle un ramo de flores”, aseveró.

También recordó el retorno de Concha Alós al cementerio de Castelló.

Proyectos de futuro

En cuanto a los proyectos de futuro, Marco ha señalado que “Castelló tiene que seguir con un equipo como el nuestro, que ya tiene experiencia de gobierno y muchísima ilusión por el proyecto de construir conjuntamente la ciudad de Castelló”, de la mano de "asociaciones, organizaciones, empresarios, clubs, sindicatos... de todos". Una amplia representación de esa base social ha estado presente en la presentación de la candidata.

Crecimiento sostenible y sostenido

Marco ha apelado a seguir captando fondos europeos para seguir transformando Castelló para seguir haciendo más política de empleo, social, igualdad, cultural y educativa. “Hay que apostar por un crecimiento de forma sostenible y sostenida en el tiempo, apostando por el equilibrio; para poner en valor el patrimonio natural y la idiosincrasia de Castelló”, señaló.

Apoyo al azulejo

En el terreno económico, ha apostado por diversificar la economía. “Tenemos que defender nuestro sector azulejero. Ahí van a estar los socialistas de Castelló en todas las administraciones públicas”, señaló.

También mencionó la ubicación de Castelló, en el estratégico corredor mediterráneo, con un puerto que quieren pasar a la red básica, que va a tener accesos e intermodal para exportar, un aeropuerto que se está poniendo en valor.

Además, un hub de ciencia y talento que va a ser motor y despegue de la provincia.

Piidó el apoyo en Madrid al hub de hidrógeno verde: “El Ayuntamiento, junto con las empresas tiene que apostar por el hidrógeno verde como la solución estructural para una industria gaso intensiva como el azulejo”.

También abogó por la digitalización de la ciudad con fondos europeos, que va a ser la próxima línea hasta 2027.

Equipo

“Para ello es importante contar con un gran equipo. He tenido la suerte de contar con un gran equipo de concejales de los que me siento muy orgullosa del trabajo que han hecho. Como me siento orgullosa de la candidatura que presentaremos próximamente, hombres y mujeres que tienen claro una cosa: que desde el PSPV ponen por encima a la ciudad de Castelló: que son servidores públicos, personas honradas que van a trabajar por nuestra ciudad".

Volarem i volarem junts

Marco ha cerrado su intervención con unas palabras hacia los castellonenses: "Soy una alcaldesa muy orgullosa de la ciudadanía. Gracias por ser como sois. A Castelló no volem límits i ambicions massa modestes. Volarem i volarem junts”.