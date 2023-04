Castelló aporta 17 millones para otros 77 proyectos y servicios

El Ayuntamiento de Castelló aprobará, en el pleno de este mes, la primera modificación de crédito del presupuesto del 2023 por valor de 17 millones de euros con el fin de desarrollar otros 77 proyectos y servicios en la ciudad, tal y como dio ayer el visto bueno la comisión plenaria extraordinaria de Gobierno Interior del consistorio de la Plana.

Según refleja la memoria de la concejalía de Hacienda, se trata de medidas para las que no existe crédito en la actualidad o este no es suficiente y cuya realización no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente. De ahí que el Ayuntamiento de Castelló tenga que haber activado esta modificación de las cuentas municipales previstas para el 2023.

Entre los 77 proyectos a los que irá destinado este dinero, destacan los casi siete millones a la recogida de residuos y basuras además de limpieza viaria; el millón de euros para los clubs deportivos de la ciudad tras la retirada de la ayuda que les aportaba el Villarreal CF y a la que se comprometió la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco; los 2,5 millones para la reforma del mercado central; los 300.000 euros para el Plan de Emergencia y Autonomía para Mayores; o los 500.000 euros que se destinarán a la adecuación de instalaciones deportivas como, por ejemplo, el césped del Gaetà Huguet --ver cuadro adjunto a la información y en la web de Mediterráneo--, según refleja la documentación municipal.

Enmiendas

Tras la aprobación, ayer, del documento por parte de la comisión extraordinaria, el plazo para presentar enmiendas a esta modificación de crédito se abre desde hoy y hasta el 18 de abril a las 14.00 horas.

El 19 de abril habrá otra comisión para el debate y votación de las enmiendas presentadas y dictamen del expediente de modificación de créditos 1P/2023. Será la junta de gobierno local, el 20 de abril, la que establezca el orden de intervención de los grupos en el pleno y fijará los tiempos de debate en la sesión extraordinaria que se celebrará el viernes 21 de abril.

Por otra parte, la comisión de ayer también dio el visto bueno al cambio de finalidad por valor de 376.279 euros y con los que ahora se destinarán 19.582 a la adquisición de material técnico de extinción de incendios; 103.422 al Plan de Reforma de Espacios Urbanos; 29.510 a la remodelación de la avenida Ferrandis Salvador y otros 223.764 a las obras de rehabilitación del edificio de la Cámara Agraria.