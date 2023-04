El reciclaje cala en la ciudad de Castelló y uno de cada diez vecinos separa residuos en su hogar. Esta es la principal conclusión que se extrae del Estudio de Percepción de la Ciudadanía del Servicio de Recogida y Residuos y Limpieza Viaria del Municipio de Castelló encargado por el consistorio ante la obligación de llevar a cabo este informe en cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 9001:2015.

Así, si bien existe un alto porcentaje de ciudadanía que recicla, quien no lo hace es por falta de espacio, un 41%; porque considera que no es necesario, un 37,7%, y por la distancia a la que se encuentran los contenedores de sus viviendas, un 24,5%. No obstante, la valoración de la prestación que ofrece este servicio prestado por la concejalía de Reciclaje y Residuos que dirige Ignasi Garcia es positiva, principalmente entre los más jóvenes mientas que la visión es más negativa para las personas de mediana y mayor edad.

Con respecto a los principales problemas del servicio que se extraen del informe son los residuos depositados fuera de los contenedores, ya que esta situación genera quejas entre el 61,1% de los castellonenses, así como el desborde de los mismos (51,3%) y la limpieza de los recipientes, un 48,2%. Otro de los hándicaps con los que se encuentra el consistorio es con la problemática sobre la limpieza de excrementos y orines de perro y el de las manchas en las aceras, siendo la recogida de hojas el aspecto mejor valorado por parte del 70,9% de los consultados en esta encuesta municipal.

Campañas de concienciación

En este sentido, hay que recordar que desde la concejalía de Reciclaje y Residuos siempre han incidido en la importancia de la concienciación ciudadana y han activado un equipo de educadores ambientales que trabajan por los vecinos.

En cuanto al servicio de voluminosos, el 23% no lo conoce y quien sí que sabe de su existencia muestra su satisfacción por el mismo. No ocurre lo mismo con la recogida de residuos vegetales (poda), que es más desconocido.

Los castellonenses suelen utilizar el ecoparque, principalmente entre los de mediana y edad y también residentes en otras localidades y está bien considerado por los usuario. Al contrario sucede con los ecoparques móviles ya que es sabedora de su existencia el 63,6% de la población castellonense. Además, la mitad de los entrevistados cree que el número de papeleras es insuficiente.

Finalmente, el informe refleja que el sistema de quejas y reclamaciones que el Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos tiene un bajo nivel de conocimiento y de las personas que lo tienen, han hecho uso de este servicio el 30%.