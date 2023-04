Un pleno con marcado carácter electoralista. Así ha sido la última sesión municipal antes de las elecciones del 28 de mayo (el siguiente será el 30 de mayo y el 14 junio habrá otro para aprobar las últimas actas antes de la toma de posesión de la nueva corporación, el 17 de junio) que se ha celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Castelló y que se ha prolongado por cerca de dos horas y media.

Y es que, si bien el Acord de Fadrell ha 'vendido' su gestión al frente del gobierno local, el grupo municipal del PP principalmente, ha aprovechado para explicar dos de sus propuestas electorales como es el plan de Juventud y su compromiso de modificar el Plan General para recuperar el Plan Especial de la Marjaleria en el caso de que los castellonenses le den su confianza para gobernar.

De esta forma, el pleno ha aprobado, con los votos a favor del Acord de Fadrell (PSOE, Compromís y Podemos), Ciudadanos, Vox y la concejala no adscrita, y la abstención del PP, la admisión a trámite de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica del Plan de Reforma Interior PRI-M-57 de Castelló y que afecta, según ha destacado el concejal de Urbanismo y Obras, José Luis López, a casi 76.000 metros cuadrados de la Partida Patos en la que hay 87 parcelas que cuentan con 77 viviendas. El objetivo es comenzar con la urbanización de esta zona en la que se prevé no hacer distinciones entre aceras y calzada en determinados viales y garantizar el tratamiento de residuos con ramales hasta la depurados. Ha sido precisamente este punto el que ha causado uno de los debates en el pleno entre Ciudadanos, el PP y el gobierno local. El edil naranja Esteban Ventura ha denunciado que los marjaleros llevan mucho tiempo "pidiendo amparo" que todavía no saben "ni plazos ni los costes que les supondrá esta urbanización". "A un mes de las elecciones, esta aprobación suena electoralista", ha afirmado Ventura, quien ha deseado que esta sea la solución que la marjal merece. Más crítico se ha mostrado el portavoz adjunto del grupo municipal del PP, Sergio Toledo, quien ha destacado que lo que ha aprobado el pleno "es un trámite interno y no la aprobación del plan de reforma interior y cualquiera podría pensar que se trae a pleno ahora para rascar votos en la Marjaleria" "La derogación del Plan Especial de la Marjaleria dificulta la regularización de la marjal y cuando gobernemos modficaremos el Plan General porque este está cojo de soluciones para esta zona", ha remarcado. Toledo también ha dicho que ahora hay casi 70 órdenes de derribo en la marjal, dos de ellas inminentes y que el Ayuntamiento "no hace nada y espero que en un mes podamos cambiar esta ciudad para que los marjaleros tengan reconocidos sus derechos".

López, por su parte, ha recordado que esta órdenes son de la época del PP. "¿Sabe cuantos derribos ha aprobado el gobierno de progreso? Cero", le recordó a Toledo.

La sesión plenaria también ha dado luz verde a la urbanización de la zona 'Soler i Godes' por unanimidad que se realizará junto a la avenida Barcelona y que abrirá cuatro calles además de una zona verde.

Tres planes

La aprobación del I Plan Castelló Ciudad Educadora, el II Plan de Juventud 2023-2026 y el I Plan de Acción para impulsar la compra pública ética y el consumo justo en la ciudad de Castelló ha salido adelante, tras otros tantos debates en la que los partidos han defendido sus respectivas posturas, con los votos a favor del Acord de Fadrell y la concejala no adscrita, la oposición de Vox y la abstención del PP y Ciudadanos.

Finalmente, el PP, en boca del edil Juan Carlos Redondo, ha intervenido esta vez sobre una dación de cuentas (cuyo debate suele ser extraordinario porque no es habitual ya que se trata solamente de dar cuenta de algún punto en el pleno) sobre reparos por parte de la Intervención municipal. Redondo ha vuelto a echar en cara al gobierno local las facturas con reparos del órgano económico municipal, así como reconocimientos extrajudiciales de crédito y pago de horas extras. La concejala de Hacienda, Mónica Barabás, ha defendido la gestión del Acord de Fadrell al respecto.

Ruegos y preguntas

Finalmente, en el apartado sobre ruegos y preguntas realizados por el PP y Ciudadanos han versado sobre el contrato de los conductores oficiales en fiestas, el estado de la denuncia del padre del niño que sufrió un accidente en un castillo hinchable en una feria infantil, el contrato del profesor invitado a dirigir la Banda Municipal, las subvenciones a festes de carrer, festes de barri, 'toros en los barrios o grupos de baile, el número de plazas de aparcamiento suprimidas por las obras de la avenida de Lledó y la zona de bajas emisiones cuyo proyecto sigue en marcha.

Finalmente, la alcaldesa, Amparo Marco, al respecto de dos cuestiones suscitadas en el pleno recordó que la nueva biblioteca municipal de la calle Mayor ya cuenta con los fondos europeos y solo falta la licitación y que la zona de bajas emisiones sigue su curso según los plazos que marca la ley. También recordó que en Castelló se han invertido casi 100 millones de euros de fondos europeos.

Manifestación

Antes del pleno y durante los primeros veinte minutos del pleno, se manifestaron en la plaza Mayor, además de descontentos del área de Seguridad, los vecinos afectados por los fondos buitres del Barranquet de Castelló.

Maribel Montero y Lorena Garrigues, portavoces de los afectados, aseguraron que el secretario de Vivienda Alejandro Aguilar "nos ha dejado sin respuesta tras la reunión que tuvo con el fondo buitre, nos dijo que nos diría algo y nos ha dejado colgados". "Tenemos desarreglos en la finca y no hacen nada por arreglarlo y la gente está muy descontenta porque el fondo buitre no hace caso", destacaron. El objetivo de la concentración es recabar el apoyo de la población ya que esta situación afecta a 170 vecinos y a 235 viviendas.

También han estado presentes los vecinos de Bovar, en la Marjaleria, por el tema de la tubería que el consistorio aún no ha arreglado para evitar agua estancada en la zona.