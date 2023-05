La Suavina y las Papas García son dos de los productos más característicos de la ciudad de Castelló. Un usuario de Twitter, @miiguelramirez_, ha levantado una gran controversia en esta red social pese a elogiar la calidad del bálsamo labial y las papas, respectivamente. Y es que ha acompañado las imágenes de Suavina y Papas García con el siguiente texto: “Lo que se pierde España entera por no ser de Castellón… lo único bueno que tiene esta ciudad”.

Las reacciones a este mensaje, como no podía ser de otra forma, no se han hecho esperar. El tuit en cuestión cuenta ya con 60.000 visualizaciones y un sinfín de comentarios de usuarios que han opinado sobre lo que les gusta y lo que no les gusta tanto de la ciudad de Castelló. Entre los que han dado la cara por los encantos de la capital de la Plana se encuentra un tuitero que ha defendido la calidad de otro autóctono bocado como “la coca de tomate”, mientras que también hablando de comida Toni Marín ha sacado a la palestra otros dos elementos diferenciales: “Y el carajillo y las rosquilletas loco”. Tampoco han faltado los que consideran que las fiestas de la Magdalena son otro importante atractivo.

También los hay que han puesto en duda incluso que los dos elementos diferenciales del tuit original fueran de Castelló. La controversia no se genera por Papas García, firma fundada en la capital de la Plana en 1982 y que mantiene a día de hoy su sede en la misma ciudad, sino por el origen de la Suavina. “Bueno ni la Suavina, porque es de Vila-real”, es uno de los comentarios que se pueden leer al mensaje de @miiguelramirez_.

Lo cierto es que la Suavina se llamó en su forma primigenia Ungüent de Vila-real pues fue Vicente Calduch Solsona quien inventó en 1880 este popular bálsamo labial en el municipio vecino de la Plana Baixa. No es menos cierto, eso sí, que la historia de la Suavina ha estado muy ligada a Castelló y es precisamente en la capital de la Plana donde se fabrica y se comercializa en el mismo centro de la ciudad, aunque en la actualidad ya la podemos encontrar en farmacias de media España. Podemos decir por tanto que la propiedad de esta crema se puede compartir perfectamente entre dos poblaciones como Vila-real y Castelló.

lo k se pierde España entera por no ser de Castellón… lo único bueno k tiene esta ciudad pic.twitter.com/oTbWr15jDZ — lil bish (@miiguelramirez_) 5 de mayo de 2023

