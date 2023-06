A escasas dos semanas de concluya el mandato del Acord de Fadrell, integrado por PSPV, Compromís y Unides Podem, con la alcaldesa socialista Amparo Marco al frente, el portavoz del ejecutivo local, José Luis López, ha situado este jueves la prioridad del gobierno en funciones en que «la ciudad no pare», aseguró tras la primera junta celebrada tras las elecciones del 28 de mayo, en la habitual comparecencia semanal ante los medios de comunicación.

«Hasta el día 16, legalmente, la corporación está en funciones y se trata de que la ciudad no pare, trabajando como lo hemos hecho hasta ahora», aseguró López.

El portavoz añadió: «Lo que no queremos es que el que venga se encuentre esto -el Ayuntamiento-como lo encontramos en 2015, cuando casi no hubo traspaso de poderes». En esta ocasión aseguró que ese traspaso sí va a producirse con total de normalidad, «como tiene que ser, queremos hacerlo así y mientras seguimos despachando y tramitando, porque lo que la ciudadanía no se merece es que esto se pare».

Estas afirmaciones se sitúan en línea con las palabras de la primera edila, en funciones desde el pasado domingo, durante el último pleno de la legislatura celebrado esta misma semana.

Cordialidad

Como informó Mediterráneo, Marco, quien dio la enhorabuena a Vox en primer lugar, y al PP, en segundo término, por el triunfo de ambos partidos políticos en las urnas, tuvo palabras cordiales para la popular Begoña Carrasco, virtual nueva alcaldesa de la capital de la Plana cuando se cumplan los plazos legales para la constitución de los ayuntamientos, que se producirá el 17 de junio.

La primera edila saliente, la socialista que ha permanecido en el cargo durante un periodo de ocho años, ofreció a Carrasco incluso su ayuda para los próximos meses, en una sesión plenaria en la que el ambiente cordial tuvo su reflejo en los acuerdos adoptados.

Aunque no hubo unanimidad en el total de los puntos del orden del día, sí salieron adelante los 13 establecido, centrados en cuestiones de gestión económica.

El consistorio de Castelló se prepara para un cambio de color político tras los resultados electorales, por los que el partido más votado es del PP de Begoña Carrasco, quien no ha obtenido la mayoría absoluta, pero sí la simple, por lo que tiene la opción de gobernar en solitario con acuerdos para sacar adelante los grandes temas que puedan requerir alcanzar los 14 votos en el consistorio.

Esto abre la puerta a que esos pactos no se produzcan necesariamente con Vox, que también ha crecido en la corporación.