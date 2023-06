El concejal electo del Vox en el Ayuntamiento de Castelló y posible futuro portavoz, Antonio Ortolá, es licenciado en Derecho y ejerce como abogado desde 1998 tras unas breves prácticas en bp. Tiene 50 años, está soltero y le gustan todos los deportes. Afirma que los que lo conocen dicen que es empático, que cae bien a la gente, dialogante, que le gusta la claridad y no se anda con rodeos. Tiene también muchos defectos pero ninguna exagerado. Ortolá explica a Mediterráneo cómo será su comienzo en el consistorio tras lograr un triunfo ya que su partido ha pasado de uno a cuatro ediles.

--¿Cómo valora el resultado de las pasadas elecciones municipales, tanto a nivel general como de Vox en particular?

--Ha sido una explosión para Vox porque se ha venido trabajando mucho en los últimos cuatro años. Es un partido joven pero con las ideas claras, muy luchador, que ha ido contracorriente, políticamente incorrecto y que, por los medios de izquierdas se nos ha maltratado y difamado y por los medios supuestamente de derecha se nos ha silenciado. Los hemos tenido en contra pero la gente se va dando cuenta que el mensaje es verdadero, que somos leales y cumplimos la palabra.

--¿Cuáles son sus prioridades en el Ayuntamiento de Castelló?

--Básicamente, la economía. Hay que generar riqueza, prosperidad, abrir negocios, atraer industria y mejorar la calidad de vida. Pero eso está relacionado con el resto de España. Mi ilusión es que a nivel nacional lleguemos al gobierno, por lo que sí que se puede cambiar mucho.

--¿Pactará con el PP para estar en el gobierno local? ¿Cuáles son sus condiciones?

--Dependerá de ellos. Pero nosotros no podemos fallar a nuestros votantes. Los 10.500 votos de Castelló no los vamos a tirar a la basura. El PP se tendrá que aclarar y decir qué quiere hacer. No sabemos con qué PP vamos a hablar, si es que quieren hablar. De momento, apenas ha habido unas palabra de cortesía y ya está. Queremos entrar en el gobierno, en principio porque nuestra prioridad es extirpar las políticas de izquierda, las idelógicamente radicales, el catalanismo, la ideología de género en las aulas, la seguridad es importantísima y cumplir nuestra palabra. Si el PP no está de acuerdo, no habrá acuerdo posible. Tenemos la experiencia en otras zonas de España que se ha pactado y como no se ha entrado en el gobierno, después el PP ha hecho lo que ha querido y se ha aprovechado y apropiado de esas ideas. Estamos muy contentos de que se hayan podido cambiar los gobiernos pero no podemos dejar de exigir que se cambien esas políticas. Si que queremos que se cambien las políticas de izquierdas y si es necesario entrar, exigiremos entrar.

--¿Cuál será el voto de Vox en el acto de toma de posesión de Begoña Carrasco cómo alcaldesa?

--Depende de cuando hable con nosotros.

--Próximamente, el PP se reunirá con los tres representantes de los partidos con representación municipal para analizar la posibilidad de llegar a grandes pactos puntuales en el caso de que Carrasco tenga que gobernar en solitario. ¿Cuál será la postura de Vox?

--Tenemos la mano tendida esperando a que nos pregunten si queremos entrar, o no, y en función de eso contestaremos. Primero nos tienen que abrir el abanico y diremos no o sí. No descarto ninguna posibilidad pero lo lógico es que estemos en el gobierno.

--Y si el PP lidera el proyecto en solitario, en qué cuestiones le apoyará Vox.

--En las que están de acuerdo con nuestro programa. Todo lo que tenga que ver con la mejora la limpieza de ciudad, el comercio, la circulación, revitalizar el centro, la vivienda social. En todo eso estaremos de acuerdo.

--Ustedes querían las áreas ideológicas. ¿Optan por gobernarlas o quieren que se cambien por parte del gobierno?

--Todo está cargado de ideología, hasta la peatonalización de la avenida de Lidón es idelógica porque no hacía falta. Eso queremos revertirlo, queremos abrirla al tráfico de nuevo para que no muera el comercio y no impida la vida a los ciudadanos de la zona.

--Y ¿cómo lo harán, deshaciendo la obra?

---Hacerlo con el menor coste posible y de la forma más sencilla creo que es factible.

--¿Cuáles son sus principales proyectos para Castelló?

--Me gustaría una ciudad bonita, embellecida, atractiva, que se le dé uso a lo que ya tiene. Las grandes promesas me resbalan. Ya tenemos un nuevo estadio Castalia que debemos adecentar. Haría grandes competiciones y eventos en el aeródromo, el Auditorio tiene que traer cultura de la buena y de calidad. La ronda Oeste es importante así como las infraestructuras de la Generalitat y el nuevo Hospital General. También es importante toda la cuestión social, residencias de mayores y personas con discapacidad. Hay que empezar a crear plazas al respecto. Y ayudar a las familias y a la natalidad con ayudas directas a nivel municipal.

--¿Devolverá Vox la Cruz al parque Ribalta, bien de interés cultural?

--Si las leyes de Patrimonio lo permiten, sí.

--¿Potenciará, si está en el gobierno, las fiestas y tradiciones?

--Sí. Y los festejos taurinos.

--Cuenta con un equipo que, a excepción de Luciano Ferrer, no tiene experiencia en la gestión municipal. ¿Cree que esta situación puede afectarles tanto si están en el gobierno como en la oposición?

--Somos gente muy trabajadora y no nos asusta trabajar, somos currantes y contamos con la experiencia de Luciano y con el equipo autonómico y el comité ejecutivo.

--¿Puede definirme en cinco palabras cómo será su trabajo en el Ayuntamiento de Castelló durante los próximos cuatro años?

--Constructivo, leal, intenso, cercano y a pie de calle, escuchando.

--Finalmente, ¿qué mensaje le enviaría a la ciudadanía de Castelló?

--Decirle a los votantes no les vamos a fallar ni a defraudar y a los que no nos han votado les vamos a sorprender para bien.