La primera toma de contacto entre el Partido Popular y Vox con el objetivo de acercar posturas para un posible acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Castelló transcurrió ayer por la tarde con cordialidad y fluidez en la sede provincial de los populares donde tuvo lugar el encuentro previsto.

Ambos equipos negociadores (Sergio Toledo, Vicent Sales, Miguel Ángel Mulet y Daniel Náger por el PP y Antonio Ortolá, Llanos Massó, Luciano Ferrer y David Muñoz, por Vox) salieron del mismo satisfechos y optimistas en líneas generales y quedaron en emplazarse la próxima semana al objeto de seguir hablando sobre un acuerdo. Será en ese nuevo acercamiento cuando los representantes del partido de Abascal deberán tomar la decisión final sobre si apoyar a Begoña Carrasco en su investidura como primera edila de la capital, pues la toma de posesión es el próximo sábado, día 17.

"Lo que nos une"

La reunión transcurrió bajo la voluntad común de llegar a posibles puntos de acuerdo y en esta trataron «ideas y medidas buenas» para la ciudad y no de sillones, según explicaron desde el Partido Popular. «Hay que apostar por lo que nos une a todos los grupos políticos y no por lo que nos separa», afirmó el secretario general del PP local y portavoz del equipo negociador, Sergio Toledo. «Ofrecemos diálogo y entendimiento que nos lleven a acuerdos que nos hagan avanzar y no frenos a la acción de gobierno», continuó Toledo.

Por su parte, el concejal electo y número 1 en la lista municipal de Vox durante las pasadas elecciones del 28M, Antonio Ortolá, manifestó que siguen «con la mano tendida para seguir acercando posturas. Hemos hablado y ha habido mucho diálogo».

Ambas formaciones políticas tienen la intención «de seguir avanzando en la búsqueda de puntos de encuentro que prioricen la capital y den las soluciones a los problemas de los vecinos por encima de intereses partidistas con el fin de romper la tónica de los últimos ocho años marcados por las crisis entre los socios de gobierno (PSPV, Compromís y Podemos)» en el consistorio capitalino.

En el caso de que estas negociaciones llegaran a buen puerto, Begoña Carrasco sería investida alcaldesa por mayoría absoluta (15 votos), es decir, con los once apoyos del PP más los cuatro de Vox.

Finalmente, hay que destacar que tanto el PSPV como Compromís, que ejercerán de oposición, ya han comunicado que no se sentarán con el PP en el marco de esta ronda de contactos antes del pleno de toma de posesión.