La candidata del PP en las pasadas elecciones municipales de Castelló y próxima alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, ha pedido este lunes la abstención del resto de grupos políticos de cara al pleno de investidura "para que se respete la voluntad de cambio de los castellonenses en las urnas y que no torpedeen ni conviertan en un circo la investidura", y ha afeado la negativa de PSPV y Compromís se sentarse a hablar con el PP, mientras que ha anunciado que continuarán los contactos con VOX.

Así se ha pronunciado Carrasco en un encuentro con los medios en el que ha estado acompañada por todos los concejales 'populares' que han resultado elegidos en las urnas, tras recoger las credenciales de ediles en la Junta Electoral.

La 'popular' ha agradecido a la ciudadanía su confianza, que -según ha dicho- van a devolver "en forma de trabajo porque nos vamos a dejar la piel a tiras por Castellón y vamos a seguir estando en la calle, que es donde hemos ganado las elecciones, al servicio de los castellonenes para resolver sus problemas".

"Nos sentimos legitimados para ir a la investidura el día 17 porque hemos sido los ganadores de las elecciones y el PP solo suma casi tantos concejales como toda la izquierda junta", ha subrayado Carrasco, quien ha demandado al resto de grupos políticos su abstención "para que no dificulten la investidura y seamos capaces de cumplir con la encomienda de los castellonenses porque han votado cambio, y ese cambio es el que tiene que producirse en el Ayuntamiento el próximo día 17".

Ha lamentado no haber podido pedir la abstención en una reunión cara a cara con PSPV y Compromís, al rechazar ambos reunirse con el PP. "Solo VOX ha querido tener una toma de contacto con nosotros, y el resto de momento han declinado nuestra oferta de mano tendida para hablar de la ciudad, llegar a acuerdos por la ciudad y hablar del futuro de Castellón", ha dicho.

Respeto a la institución

"Deberían de haberse reunido con nosotros por respeto a la institución, porque nosotros respetamos esta institución y nos comprometimos a ser el gobierno de todos, por eso dijimos que iniciaríamos una ronda de contactos con todos los grupos elegidos democráticamente, pero no se ha podido producir, aunque sigue nuestra mano tendida para llegar a acuerdos por Castellón", ha añadido.

"Seguro que tenemos muchos puntos en desacuerdo, y lo hemos demostrado estos ocho años que hemos estado en la oposición, pero ellos también han demostrado su no escucha porque no nos han admitido ni una sola propuesta solo por el hecho de que venía de la bancada contraria, y ahora siguen demostrando la no voluntad de diálogo cuando han declinado sentarse con nosotros rechazando nuestro ofrecimiento de mano tendida por Castellón", ha insistido Carrasco.

Respecto a la reunión que mantuvieron la semana pasada PP y VOX, Carrasco ha indicado que fue una "toma de contacto cordial". "Solo se habló de la investidura y no les pedimos nada concreto ni ellos a nosotros tampoco, nos emplazamos en ver puntos de ambos programas que podían coincidir, como quiero hacer con el resto de grupos políticos", ha apuntado la 'popular'.

¿Gobierno en solitario?

Preguntada si el PP apuesta por un gobierno en solitario, Carrasco ha insistido que se sienten legitimados para ir a la investidura porque son la fuerza más votada y ha asegurado que están abiertos a seguir hablando y negociando "por el bien de los castellonenses". "Seguiremos hablando con los únicos que se han querido sentar con nosotros, pero si el PSPV se quiere sentar con nosotros, nosotros nos sentaremos a hablar con ellos de Castellón y de lo que le preocupa a los castellonenses, y si a ellos de verdad les preocupan los castellonenses, que dejen de hablar de sus sillones internos y se sienten con nosotros a hablar de futuro", ha sentenciado.

Interpelada sobre si descarta que se pueda formar gobierno con VOX, Carrasco ha indicado: "tiempo por venir futuro, pero me entristece, porque no ha pasado en ningún sitio, que los grupos políticos no se hayan sentado con el ganador de las elecciones, lo que consideramos anómalo y una falta de respeto a la institución".

"Tenemos voluntad de dialogar y de llegar a acuerdos por Castellón, pues los castellonenses han votado que hablemos, y una de mis prioridades será la bajada de impuestos", ha afirmado Begoña Carrasco, quien espera que la actual alcaldesa en funciones, Amparo Marco, asista al acto de investidura. "Está facilitando las cosas hasta el día de hoy, y espero que asista, pues quiero darle la oportunidad de irse como una señora", ha concluido.