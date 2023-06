Ya se va conociendo cómo será el acto de toman de posesión de la nueva corporación del Ayuntamiento de Castelló que tendrá lugar el sábado, 17 de junio, a las 12.00 horas en el salón de plenos consistorial , por lo que, a falta de los últimos detalles, este será presidido por la mesa de edad compuesta por el concejal de mayor edad, Luciano Ferrer (61), y el concejal de menor edad, Jorge Ribes (28).

Las concejalas y concejales jurarán o prometerán el cargo y seguidamente se declarará constituida la corporación y se anunciará el turno de palabra de los grupos políticos que quieran intervenir. El orden de intervención será de menor a mayor representación de los grupos, es decir, Compromís, Vox, PSPV y PP y habrá un tiempo máximo de siete minutos por intervención.

Después se procederá a la elección del alcalde o alcaldesa --se prevé que sea la popular Begoña Carrasco--mediante votación en urna.

Tras las votaciones, se realizará el recuento y se anunciará el resultado (cabe recordar que, según la legislación vigente, el candidato o candidata que obtenga la mayoría absoluta será proclamado o proclamada electa; si ninguno obtiene dicha mayoría, será proclamado o proclamada quien encabece la lista que haya obtenido el mayor número de votos en las elecciones municipales).

A continuación, jurará o prometerá el cargo, recibirá la vara de mando y tomará la palabra por tiempo ilimitado.

Una vez se levante la sesión, los miembros de la nueva corporación bajarán a la escalinata principal donde se harán la foto oficial y posteriormente saldrán a los porches del Ayuntamiento donde tocará la Banda Municipal y se realizará el tradicional toque de campanas para concluir el acto.

¿Y Marco?

Amparo Marco, alcaldesa en funciones, no recogerá el acta pero estaría previsto que asista al acto de toma de posesión donde depositaría la vara de mando sobre la mesa presidencial y se sentaría junto a su grupo pese a que, al no disponer de la acreditación de edila, no tendrá mayor protagonismo en la sesión. «Está facilitando las cosas hasta el día de hoy, y espero que asista, pues quiero darle la oportunidad de irse como una señora», dijo este lunes Begoña Carrasco.

Aforo limitado

El aforo del salón de plenos está limitado a unas 80 personas, por lo que cada concejal podrá llevar a dos familiares o amigos, a los que sumarán las autoridades invitadas a este acto institucional.

Los medios de comunicación seguirán el acto a través de una pantalla y en riguroso directo en la sala de prensa que se inaugurará ese mismo día, ubicada en la primera planta.