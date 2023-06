Compromís por Castelló no facilitará el gobierno de la derecha al Ayuntamiento el próximo 17 de junio, y condiciona una reunión con el Partido Popular (PP) a que la ultraderecha de Vox no entre en el gobierno. La coalición no se abstendrá en la votación de la investidura el próximo sábado --tal y como pidió Carrasco este lunes para respetar la voluntad de la ciudadanía de cambio-- y presentará como alcaldable en su cabeza de lista en la capital, Ignasi Garcia, como «única garantía para mejorar la vida de las personas, la única garantía para seguir defendiendo derechos, servicios y oportunidades para Castelló, y la única garantía para hacer frente al Partido Popular y a sus socios de Vox, contra los recortes y al odio».

"Engaño"

En respuesta en las declaraciones realizadas este lunes por la candidata a la alcaldía del PP, Begoña Carrasco, Garcia es claro: «La señora Carrasco todavía no ha sido nombrada alcaldesa y ya está engañando y faltando al respecto a una institución como es el Ayuntamiento de Castelló, engañando a la ciudadanía, porque solo depende del PP que la extrema derecha esté o no dentro del gobierno. Solo depende de ellos. No necesitan nada más que su voto para evitarlo o incorporarlos. Y faltando al respecto a la institución porque más de 30.000 personas han votado una mayoría alternativa, y el hecho que un grupo político defiendo su proyecto alternativo en un debate de investidura no es hacer un circo, ni faltar al respeto, sino ejercer un derecho. Lo que es faltar al respeto es impedir que los otros grupos de la oposición puedan expresar su opinión». «Como le hemos explicado a la señora Carrasco -ha insistido-, no tenemos que negociar una investidura. Una vez el PP gobierno y no lo haga juntamente la ultraderecha, Compromís estará abierto al diálogo a cualquier tema de ciudad. Pero esto será difícil si la señora Carrasco se dedica a despreciar e insultar cuando el resto de partidos simplemente defienden las políticas que, insisto, han votado 30.000 personas de la ciudad».

Garcia ha señalado, por otro lado, que «Carrasco no ha hecho nada para desatarse ni romper con la corrupción». «Recordamos que era ya presidenta local del PP cuando la Audiencia Nacional dictó la sentencia firme de la Gürtel donde cuantificaba en más de 52.000 euros el dinero que la trama corrupta nos había robado para pagar la campaña del PP a Castelló, y no ha movido ni un dedo para devolver lo que robaron. Recordamos que ella ha promovido denuncias falsas contra Compromís con delitos que no existen y hechos que no habían ocurrido, sin pruebas, con el objetivo de calumniar y fustigar al adversario político, y nunca ha rectificado. Y, además, ha calcado el discurso de la extrema derecha para justificar los recortes de derechos y libertades». Garcia ha destacado que «si quiere diálogo, lo tendrá que demostrar cuando sea alcaldesa, no para buscar cheques en blanco en un proyecto de ciudad de recortes e involución en servicios y derechos».

«Compromís trabajaremos para proteger todas las políticas transformadoras que hemos llevado a cabo estos ocho años y, en este sentido, queremos que las personas de izquierdas de la ciudad sepan que Compromís es ahora la referencia del espacio transformador para recuperar el futuro», ha dicho Garcia. «Defenderemos siempre y por encima de todos los intereses de la ciudadanía y trabajaremos en firme porque la gente vuelvo a confiar en nosotros y para tener de nuevo una mayoría que apuesto por los derechos, servicios y oportunidades, que apuesto para construir un futuro mejor y que encaro los retos sociales, económicos y climáticos que tenemos como ciudad», ha señalado.

«Los próximos 4 años, junto con Vera Bou y Pau Sancho, defenderemos todos los avances y transformaciones conseguidas en la ciudad de Castelló y el Grau. Representaremos ese Castelló de derechos sociales, servicios públicos y oportunidades». Garcia ha señalado que «Compromís seremos la voz de los barrios, de las calles y las plazas; de la cultura abierta, de la diversidad, el comercio local y de proximidad, de los que vuelan una vivienda digna y de los que luchemos por la mejora de la sanidad y la educación pública», ha finalizado.