Dureza e incertidumbre son los adjetivos con los que describen su situación los vecinos desalojados este jueves del número 44 de la calle Gobernador de Castelló ante el serio riesgo de derrumbe del edificio en el que residían en régimen de alquiler.

Todos ellos pasaron la noche del jueves en viviendas de familiares o amigos, así como en pisos compartidos u hoteles facilitados por el Ayuntamiento de Castelló. Una de ellas es Juli León, que junto a otros siete parientes permanece en un hotel de la capital desde que se vieron obligados a abandonar el domicilio que compartían y por el que abonaban una cuota de 580 euros mensuales.

Aunque agradecidas ante la ayuda recibida, Juli y sus familiares advierten a Mediterráneo de la «incertidumbre» que sufren por la dificultad de encontrar otra vivienda para arrendar: «No sabemos dónde iremos o qué será de nosotras a partir del lunes», comenta Juli, pues por ahora les han garantizado alojamiento y manutención hasta entonces desde los Servicios Sociales.

Más de 30 llamadas

«Nos hemos levantado a las seis de la mañana para empezar a buscar piso, pero nos piden requisitos inasumibles para poder alquilar», añade. «Queremos pagar, como hacíamos antes, que estábamos al día con todo», asegura. Ayer, pese a haber llamado a más de una treintena de opciones, la búsqueda había resultado infructuosa.

Una de las trabas que se encuentran, por un lado, son los diversos meses de fianza que les piden, a lo que no pueden hacer frente. Otra cuestión es la documentación. De las ocho, siete se encuentran en proceso de regularizar su situación administrativa. Un procedimiento que se puede dilatar en el tiempo.

A la urgencia de encontrar un hogar, se suma la dificultad de tener una menor de corta edad a su cargo. «Mi hija me pide volver a casa y ya no sé cómo decirle que no podemos», lamenta Juli, quien opta por decirle «que estamos jugando o de vacaciones» para tratar de suavizar la situación.

La pequeña reclama sus juguetes, que como otras cosas quedaron en el interior del domicilio: «Salimos solo con lo más imprescindible. Se quedaron muchas cosas en el interior», avisan, a la espera de ver si pueden recoger próximamente sus pertenencias, pues ahora mismo «tampoco tenemos donde llevarlas», dicen.

Cuadro de ansiedad

Liz Maribel Jaramillo, en su caso, se hospeda en una vivienda compartida facilitada también desde los Servicios Sociales de la capital de la Plana junto a su padre enfermo de alzhéimer y su hija. El cuadro de ansiedad que sufre a consecuencia de los hechos le ha obligado a pedir la baja médica. Ahora bien, como en el anterior caso, la principal preocupación ahora es conseguir otra vivienda alternativa en la que residir de forma estable. Ayer se desplazó hasta la Oficina Municipal de Vivienda con este objetivo, aunque teme que la lista de espera «se eternice» en el tiempo.

Mientras los vecinos consiguen una solución a la delicada situación que viven, el Ayuntamiento continúa vigilando el estado del inmueble y, sobre todo, los daños estructurales que sufre en la escalera central, que funciona como muro de carga de la edificación y tiene importantes grietas, como evidencian las imágenes.

Durante estas próximas jornadas, según fuentes municipales, está previsto que se lleven a cabo trabajos para tratar de estabilizar la estructura del edificio y evitar que los daños vayan a mayores. También están programadas nuevas inspecciones por parte de los técnicos con el objetivo principal de determinar de una manera más precisa y exhaustiva el alcance de los daños observados, así como las causas de los mismos, tanto si se originan a raíz de unas obras cercanas o, en cambio, se deben a la falta de mantenimiento de desperfectos previos.