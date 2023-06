El anuncio de la creación de tres grandes áreas municipales coordinadas por sus hombres fuertes, Vicent Sales, Sergio Toledo y Juan Carlos Redondo; la puesta en marcha de un Consejo de Dirección del que formarán parte altos funcionarios municipales; la atención a los vecinos de forma directa al menos un día a la semana por parte de los presidentes de los seis distritos; y la promesa de «ser útiles a laos castellonenses a la hora de capitanear este gran buque insignia» que es la capital.

Estros son los cuatro puntos fundamentales que presentó ayer la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, cuyo gobierno pivotará sobre las área de gobierno de Atención Ciudadana; urbanismo y Servicios Públicos e Impulso Económico. De la primera, liderada por Sales, dependerán María España y Susana Fabregat; de la segunda, la de Toledo, Ester Giner, Francisco Cabañero y Cristian Ramírez; mientras que de la tercera, la de Redondo, colgarán las áreas de Salomé Pradas y Noelia Selma.

Además, las portavocías serán para Sales --la de gobierno junto a Redondo como adjunto-- y en Toledo la del grupo municipal con María España como adjunta.

«Son un equipo de gente profesional, solvente y preparada que vienen a la política a servir y no a servirse, con vocación de servicio público», señaló. «Estamos preparados para trabajar por Castellón, para cambiar lo que no funciona. No creemos en la política de tierra quemada, vamos a aplicar el sentido común para ser útiles a los castellonenses a la hora de capitanear este gran buque insignia que es la ciudad», explicó.

Posibles salidas

Carrasco insistió en que en el caso de que alguno de los miembros del actual equipo salga para formar parte del futuro Consell de Mazón «haremos cambios». En este caso, hay que recordar que tanto Salomé Pradas como Susana Fabregat podrían dejar su acta para ir a València ya que sería imposible mantener ambos cargos porque la alcaldesa ya ha dejado bien claro a sus concejales que quiere dedicación exclusiva. «Venimos a servir y tiempo por venir, futuro», dijo.

Begoña Carrasco se mostró también convencida, con respecto a los sueldos de los concejales que se tendría que cobrar «por competencias» y aseguró que no se subirá su salario un 50%, si bien no se quiso pronunciar sobre si mantendrá el que tenía la anterior primera edila de Castelló. «El objetivo es abaratar el coste del Ayuntamiento», concluyó.

Finalmente, hay que recordar, con respecto al resto de grupos municipales que la portavoz socialista será Patricia Puerta, mientras que el de Vox será Antonio Ortolá y por parte de Compromís, Ignasi Garcia.

Carrasco: «Tiendo la mano a lo grupos porque los voy a necesitar» La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, tendió ayer de nuevo la mano a los tres grupos políticos con representación municipal --PSPV, Vox y Compromís-- «porque los voy a necesitar y la ciudad, también». Pese a que reconoció que en la toma de posesión hubo dos discursos «muy duros» (Vox y los nacionalistas), afirmó que el PP tiene 11 concejales, «un resultado histórico» tras dos mandatos en la oposición y «eso nos obliga a llegar a acuerdos por la ciudadanía». «No cierro puertas, abro ventanas», concluyó la alcaldesa de la capital de la Plana.



Junta local y reuniones organizativas

El Ayuntamiento de Castelló constituyó ayer la junta de gobierno local de la que forman parte todos los concejales del PP, pese a que solamente los diez primeros tienen derecho a voto. Sin embargo, el último electo, Cristian Ramírez, acudirá como invitado durante los próximos cuatro años. Esta mañana a primera hora, dicha junta volverá a reunirse para aprobar los primeros asuntos y, tras la celebración del pleno para el sorteo de los miembros de las mesas electorales para las elecciones generales del 23 de julio tendrá lugar una reunión con todos los grupos municipales con representación en el consistorio de la Plana para abordar cuestiones de funcionamiento interno como son la distribución de despachos, número de asesores, celebraciones de plenos y comisiones, etc, según explicó la alcaldesa.