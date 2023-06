Begoña Carrasco: "Castellón siempre estará por delante, no aceptaremos imposiciones"

Begoña Carrasco (1979) fue proclamada alcaldesa de Castelló el pasado 17 de junio, hace apenas una semana, tras lograr que la lista del Partido Popular fuera la más votada en los comicios municipales del 28 de mayo y obtener 11 concejales en el Ayuntamiento. Licenciada en Derecho por la Universitat Jaume I. En el 2011 entró a formar parte del Grupo Municipal Popular, poniéndose al frente del PP de la ciudad en el 2015. Tras ocho años con los populares en la oposición, Carrasco afronta el regreso de la formación política al ejecutivo municipal, por ahora, en solitario y priorizando «estar al servicio del ciudadano».

Ya hace una semana desde que fue investida alcaldesa de Castelló. ¿Cómo la ha vivido y cómo ha sido la acogida de los vecinos?

Muy intensamente. Y trabajando. Una de mis máximas es decir «que la suerte nos pille trabajando». Y eso he hecho. Trabajar mucho. En campaña ya anuncié que no había un minuto que perder y lo hemos demostrado con hechos. Durante estos primeros días, no solo he distribuido las áreas que van a desempeñar los 10 concejales que me van a acompañar en la apasionante tarea de trabajar por los castellonenses, sino que además me he dedicado a reunirme con aquellos colectivos que acumulan muchos problemas en sus relaciones diarias con el Ayuntamiento de nuestra ciudad para reafirmarme en mis compromisos. El lunes ya estaba reuniéndome con el sector del comercio que tan mal lo está pasando, el martes fue el turno de los representantes del món de la festa y la cultura. El miércoles citamos a los representantes de colectivos del Grau y el jueves a un grandísimo número de asociaciones de vecinos y de mayores, que tantos años llevan silenciados. Y la semana la he concluido reuniéndome con la Policía Local, porque para nuestro proyecto la seguridad ciudadana es esencial. Y esto solo es el principio. Hay mucho trabajo por delante porque hay muchas cuestiones que resolver, pero también es cierto que la acogida ha sido extraordinaria. Estamos recibiendo mucho cariño y mucha ilusión. Este Ayuntamiento va a volver a ser la casa de todos.

Tras ocho años en la oposición, el Partido Popular vuelve a gobernar en el Ayuntamiento de Castelló. ¿Cómo valora esta reconquista del consistorio de la capital por parte de los populares? ¿Qué significa para usted ser la primera alcaldesa del PP en Castelló tras José Luis Gimeno, Alberto Fabra y Alfonso Bataller?

Pues para mí, como castellonense, es un auténtico honor y un verdadero orgullo. Un sueño hecho realidad. La reconquista del Partido Popular de la Alcaldía de Castellón es fruto de ocho años de realizar una oposición responsable, muy pegada a los problemas de los castellonenses, en la calle, sintiendo y viviendo como lo que ellos han sentido y han vivido. Eso nos ha permitido tener un conocimiento exacto de cuáles son las demandas de los ciudadanos. Nuestro programa electoral lo han elaborado los castellonenses y el triunfo en las urnas el pasado 28 de mayo fue un momento mágico, la culminación de dos legislaturas que han sido muy duras, pero que han valido la pena. El PP ha vuelto a ser la opción preferida de los castellonenses, y hemos ganado en cinco de los seis distritos, incluido el Grao de Castellón, un hito histórico. Yo solo puedo decir que tengo al mejor equipo. Un grupo de hombres y mujeres con experiencia, formación y capacidad para afrontar los grandes retos que tiene esta ciudad y dispuesto a dejarse la piel a tiras, con el fin de alcanzar las metas que nos han fijado los castellonenses. Vamos a llegar tan lejos como ellos quieran. Y sí, impone tomar el testigo del trabajo que han legado mis predecesores, tres hombres que transformaron esta ciudad y que la convirtieron en la capital que somos. Afronto el reto con responsabilidad, con mucho respeto y con un profundo agradecimiento.

Por el momento, el PP y Vox no han llegado a un acuerdo de gobierno por las diferencias que les separan, en especial, la violencia de género. ¿Descarta usted definitivamente un pacto de gobierno con Vox y gobernará en solitario durante los cuatro años?

Mi mano está tendida a llegar a acuerdos por Castellón. Lo primero que hice cuando supimos que habíamos ganado las elecciones fue contactar con todos los partidos de la oposición. Las urnas han hablado y han dejado claro que los castellonenses quieren que el PP gobierne esta ciudad, pero sin mayoría absoluta. Somos la fuerza más votada y, como tal, tenemos un programa electoral que es muy claro y definido, y que queremos llevar a cabo. Y desde luego hay aspectos a los que no vamos a renunciar. Tenemos 11 concejales, casi el doble que toda la izquierda junta, y tres veces más que la tercera fuerza. A partir de ahí, estoy convencida de que podemos llegar a puntos de acuerdo para sacar adelante todas aquellas cuestiones que son importantes para los castellonenses. ¿Con quién? Con todos aquellos que quieran contribuir a mejorar la vida de los castellonenses y estén dispuestos a alcanzar consensos. Castellón siempre va a estar por delante. Lo que no aceptaremos son lecciones ni imposiciones.

En el caso de que sigan las negociaciones con el partido de Abascal para formar gobierno en el Ayuntamiento de Castelló, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar para alcanzar ese acuerdo? ¿Hay líneas rojas que no traspasará y será intransigente con las mismas?

Yo creo que hay cuestiones de ciudad en las que todos los partidos presentes en el Ayuntamiento de Castellón estamos de acuerdo y, por tanto, no veo por qué no vamos a poder alcanzar pactos siempre que sean buenos para la ciudad. Yo prefiero poner el acento en lo que nos une y no en lo que nos separa. Creo que con ocho años de políticas que han fomentado el sectarismo y la confrontación ya hemos tenido bastante. A partir de ahí, el PP siempre va a estar en el respeto, en la libertad, en la igualdad, en la defensa de los derechos universales. Somos un partido liberal y nosotros no preguntamos a nadie ni a quién reza, ni a quién vota o a quién ama. Yo quiero ser la alcaldesa de todos los castellonenses.

Usted ha dicho en campaña electoral que hará otro Plan General después de que el Ayuntamiento haya aprobado el actual hace solo seis meses y tras siete años de trabajo. ¿Qué aspectos fundamentales prevé introducir en el actual documento urbanístico que no estén recogidos?

Castellón necesitaba un Plan General que diese seguridad jurídica. Hasta ahí, todo correcto. Lo que no compartimos es ni el fondo de algunas cuestiones de dicho plan, porque coartan las expectativas de crecimiento para la ciudad, ni la forma, porque consideramos que se ha hecho de espaldas a la ciudadanía, como demuestra el hecho de que el documento tenga 32 pleitos ahora mismo en los juzgados, que veremos cómo terminan. Tres son los aspectos que queremos modificar: conseguir más suelo industrial, porque si queremos que Castellón tenga futuro se necesita espacio para atraer inversiones que generen riqueza y puestos de trabajo. Y este plan no garantiza esa posibilidad. Vemos con mucha envidia cómo otros municipios sí atraen inversiones millonarias, mientras Castellón ha visto pasar muchos trenes de las oportunidades por su falta de visión estratégica. Hace falta suelo industrial, especialmente en la zona del puerto, y a eso nos vamos a dedicar, a conseguirlo. Por otro lado, queremos impulsar la aprobación de un nuevo Plan Especial de la Marjaleria, porque entendemos que es la única vía para garantizar la coexistencia del uso residencial que ahora existe y la protección del entorno natural de este espacio único. Y la tercera cuestión es que Castellón vuelva a crecer hacia al mar. No podemos ser la única ciudad del Mediterráneo que vaya justo en dirección contraria. Nuestro modelo es Málaga o Alicante, ciudades que se han convertido en referentes en toda España, por su alto nivel de vida y atractivo. No tenemos nada que envidiarles, solo nos falta mejorar lo que tenemos y creernos que podemos alcanzar todas las metas que nos propongamos.

¿Pero cuáles son las medidas concretas de ese plan especial que llevará a cabo en la Marjaleria para regulariza las viviendas?

Creo que se lo he contestado en la pregunta anterior. Un plan especial que permita desarrollar las infraestructuras que necesitan.

¿Cuáles son los grandes proyectos del PP y de Begoña Carrasco para Castelló durante los próximos cuatro años?

Escuchar, pisar la calle, estar al servicio del ciudadano. Atender las cosas pequeñas pero pensar en grande. Quiero que Castellón vuelva a ser la capital mediterránea que los castellonenses nos merecemos, con oportunidades de futuro. Necesitamos un nuevo Hospital General, plazas de residencias públicas para nuestros mayores, para nuestras personas con discapacidad, un nuevo conservatorio de música y danza, acabar la Ronda Oeste, captar fondos europeos para rehabilitar los barrios, devolverle la vida al centro… Mucho por hacer.

¿Qué medidas novedosas y concretas aportará para cuatro sectores fundamentales en su mandato como son el comercio, las fiestas, el Grau y la participación ciudadana?

Para el comercio, apagar las cámaras sancionadoras y un plan de accesibilidad al centro. Para las fiestas, devolverles su autonomía, evitando el intervencionismo político. Para el Grao, que la Tenencia de Alcaldía vuelva a abrir las 24 horas del día y los 365 días del año. Y para la participación ciudadana queremos poner en marcha la ventanilla única y agilizar los trámites burocráticos.

Salomé Pradas y Susana Fabregat están en su lista, pero también han sido elegidas diputadas autonómicas. ¿Deberían renunciar a su acta en Les Corts para centrarse en el Ayuntamiento?

Ambas son concejalas de mi equipo, dos personas que llevan años trabajando por Castellón. Una, desde su puesto en el Senado, poniendo a Castellón en el mapa. Y la segunda, con todos los colectivos sociales y deportivos, que conoce como la palma de su mano. Ambas están incorporadas a mi gobierno local y tienen sus responsabilidades. Yo sí que he dicho que quiero a mi equipo de gobierno plenamente centrado en Castellón y los castellonenses. A partir de ahí, tiempo por venir, futuro.

Tras el 28M habrá cambio de gobierno en la Generalitat y, por lo tanto, se prevén nuevos nombramientos en Castellón, en la delegación del Consell o la presidencia de la Autoridad Portuaria. ¿Hará usted alguna propuesta de posibles nombres para ocupar esos cargos? ¿Quiere influir en los nombramientos?

Negociaré todo lo que sea mejor para Castellón. Tenemos una cantera de hombres y mujeres preparadísimos para asumir cualquier puesto de responsabilidad. Y por supuesto, claro que haremos valer nuestro posicionamiento de capital para tratar de situar en ellos a los mejores, de la mano del próximo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la presidenta provincial, Marta Barrachina, porque si es bueno para Castellón, es bueno para todos.

Su familia ha sido uno de los puntales para que usted pueda dirigir los designios de Castelló durante los próximos cuatro años. Ha declarado en varias ocasiones que, sin ellos, «no estaría aquí». Una curiosidad, ¿qué le dijo su marido el pasado sábado una vez fue investida alcaldesa ? ¿Y sus padres, que le dijeron?

Que los sueños se cumplen. Mi marido lleva años renunciando a muchos de sus proyectos para permitir que yo cumpliera el mío. No puedo estar más agradecida. Siempre tiene una sonrisa para mí, ni una mala palabra ni un reproche, siempre me hace ver la parte positiva de todo. Es un fenómeno. Y mis padres, pues están muy orgullosos de mí. Les digo que yo soy lo que soy gracias a los valores que ellos me inculcaron: trabajo, responsabilidad, esfuerzo, constancia… Así que por supuesto, mi familia es mi pilar fundamental.

Finalmente, ¿qué mensaje lanzaría a la ciudadanía de Castelló la alcaldesa de la ciudad?

Yo les pido a los castellonenses que piensen en grande. Que me ayuden a hacer más grande Castellón. No quiero que renuncien a ninguna de sus metas. Somos una ciudad con una calidad de vida envidiable. Hay talento, hay ideas y hay medios para llevarlas a cabo. Yo les pido que luchen por sus sueños y les digo que aquí tienen al Ayuntamiento para ayudarles. Juntos vamos a hacer más grande Castellón. A mí no me sobra nadie, yo los necesito a todos.