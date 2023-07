El pago de la carrera profesional deja en el aire a 250 funcionarios municipales del Ayuntamiento de Castelló que no han cobrado este abono a día de hoy, según denunció ayer el sindicato CCOO.

Mientras que cerca de mil trabajadores del consistorio sí que han visto cómo ha incrementado su nómina este mes entre los 50 euros como mínimo y los 1.480 de máximo debido al pago de atrasos por este concepto en los últimos 16 meses (todo el año 2022 y cuatro meses del 2021), 250 se han quedado fuera a este abono «a la espera de la revisión de cada una de esas situaciones por parte de una comisión compuesta por los sindicatos y la patronal».

«Los afectados desconoce en el motivo por el que no han cobrado», afirmaron desde CCOO, Si bien los que no cumplen los requisitos no recibirán esa extra como es natural, otros no saben el porqué de su situación. «Si la razón es por no cumplir el horario, desde Recursos Humanos se les tendría que haber notificado y ofrecerles la opción de recuperar las horas», prosiguieron las mismas fuentes sindicales. Estas también destacaron que existe constancia de que se han realizado envíos de justificantes de realización de cursos al departamento de formación y que este, al parecer, no ha recibido, lo que podría suponer otro motivo de la falta de cobro de esta carrera profesional.

"Se están confeccionando las notificaciones individuales que se remitirán en breve a los interesados para que puedan alegar" Juan Carlos Redondo - Concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Castelló

En este sentido, el concejal de Recursos Humanos, Juan Carlos Redondo, destacó en relación a la comunicación al personal excluido que no ha percibido en la presente nómina el importe correspondiente al periodo extraordinario carrera profesional 2021 y 2022, que se están confeccionando las notificaciones individuales. Estas se remitirán en breve a todos los interesados para que puedan alegar. «Sus escritos serán elevados posteriormente a la Mesa de Interpretación para el estudio y valoración de cada caso personalizado», explicó el edil.

Acuerdo prioritario

Pagar a los funcionarios municipales por este concepto fue uno de los primeros acuerdos que tomó la junta de gobierno local del nuevo equipo de gobierno liderado por la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, según informó este diario hace quince días. Las autoridades dieron luz verde a un desembolso de 1.061.438,32 euros para el abono de la carrera profesional, reconocida por ley en el estatuto del funcionariado público.

En el caso del Ayuntamiento de Castelló, este reconocimiento fue objeto de una larga negociación entre los sindicatos municipales y el área de Personal llegando a un acuerdo entre ambos con el anterior equipo de gobierno de Amparo Marco. Ha sido ahora cuando Carrasco ha destinado el dinero para materializar este reconocimiento nada más llegar al gobierno local.