La Conselleria de Cultura, a través del servicio de Patrimonio, ha requerido al Ayuntamiento de Castellón que dé su conformidad para iniciar la complementación del Bien de Interés Cultural Inmaterial de la Romeria de les Canyes incluyendo la procesión de las Gaiatas y su simbolismo como seña identitaria de Castelló de la Plana, lo que incluye al monumento por

excelencia de las fiestas de la Magdalena.

Un informe que emite la comisión técnica para el estudio e inventario del patrimonio inmaterial de la Comunidad Valenciana tras reunirse el 28 de junio.

De esta manera atiende una petición cuyo precursor ha sido el castellonense Agustín Mon, contando con el apoyo de colectivos culturales y del ‘món de la festa’, así como del propio Ayuntamiento de Castellón.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, junto al impulsor de la iniciativa para proteger y dignificar el monumento de la Gaiata, Agustín Mon, han firmado este jueves el documento de aceptación para dar traslado a la Conselleria. “Supone un paso más en materia de reconocimiento y protección a nuestra tradición y cultura. La Gaiata es el símbolo por excelencia de las Fiestas de la Magdalena, es la luz de nuestra ciudad y aunque sea reconociéndola dentro del desfile de Gaiatas merece toda la protección. Desde el gobierno vamos a trabajar para

situarla en el lugar que merece dándole la importancia que le corresponde”, señala la alcaldesa.

Resolución negativa

Por otro lado, en la misma resolución dictada por la Conselleria de Cultura, y en referencia a la solicitud para declarar BIC las fiestas de la Magdalena, se desestima la petición. La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco y Agustín Mon hacen constar su disconformidad en el escrito que elevarán a la Conselleria, tal y como ha adelantado Mediterráneo en su edición de este jueves.

El texto dice textualmente «Estas fiestas nacen sobre 1945, pero los actos que las componen no tienen ninguna excepcionalidad o singularidad para declararlas BIC, ya que han ido recogiendo elementos propios de otras celebraciones. Esta fiesta es una continuidad de la Romería de les Canyes, que sí esta declarada BIC. Les Gaiates solamente no tienen identidad

suficiente para ser declaradas BIC».

“Estas afirmaciones de la Consellería de Cultura no se ajustan en absoluto a la definición de las fiestas fundacionales de Castellón. Desde la Romería hasta el Vitol se recogen los actos singulares que celebra la ciudad con motivo de sus fiestas mayores, como ocurre en Valencia y Alicante”, explica la alcaldesa.

La gaiata, exclusiva

Además, “la Gaiata es exclusiva de nuestra ciudad. Definida como ‘escalt de llum, sense foc ni fum’, merece el máximo reconocimiento. Y también quienes hacen posible que los monumentos luzcan en las plazas durante la semana de fiestas. Artistas gaiateros, comisiones de sector, colectivos y entes vinculados, seguiremos trabajando de la mano para poner en valor nuestros orígenes”, insiste.

“Si las Fallas de Valencia y las Hogueras de Alicante cuentan con la declaración de Bien de Interés Cultural Inmateria, no entendemos por qué no se hace extensible a las fiestas de la Magdalena de Castellón. No cerramos la puerta a que en el futuro se pueda obtener en este reconocimiento, como tienen las otras dos capitales de la Comunidad Valenciana con sus fiestas. No queremos ser más que nadie, pero menos tampoco”, concluye.

Ayuntamiento, Mon y Gestora

La próxima declaración BIC del desfile de gaiatas y del monumento ha causado satisfacción en el Ayuntamiento de Castelló, así como en Mon y el presidente de la Gestora de Gaiatas, José Antonio Lleó. Sin embargo, los festeros hubieran preferido obtener el BIC para el monumento 'per se', según han explicado a este diario este jueves.

"Me hubiera gustado haber conseguido la máxima salvaguarda patrimonial para el símbolo diferencial y vertebrado de nuestras fiesta, la gaiata 'per se', como fue mi inicial intención porque estoy convencido que se reúnen todos los requisitos necesarios para ello, máxime cuando tenemos el referente cercano de las Fallas y las Hogueras", ha afirmado Agustín Mon. "Aunque no se ha conseguido por el camino original, sí parece que la Gaiata, como seña identitatia de las fiestas de la Magdalena, dispondrá de la máxima salvagurda que confiere el BIC y de ello debemos congratularnos puesto que marcará un antes y un despuñes en la proyección de nuestra fiesta", ha continuado.

De forma similar se ha pronunciado el presidente de la Gestora de Gaiatas, José Antonio Lleó, quien ha mostrado "una gran alegría por este reconocimiento" aunque "nos hubiera gustado que fuera forma autónoma e independiente para la gaiata ya que es el símbolo identitario de Castelló". "La gaiata, como todo signo distintivo, está imbuido de inmaterialidad y este reconocimiento supondrá, esperemos, una mayor protección y apoyo, al igual que el desfile singular que representa el esfuerzo de todos los colectivos que trabajan para poder mostrar al mundo estos monumentos de luz", ha concluido Lleó.