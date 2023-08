La presidenta del Partido Popular de ciudad de Castelló y alcaldesa de la capital, Begoña Carrasco, ha mostrado su gran satisfacción tras conocerse los nombramientos de Susana Fabregat como nueva delegada del Consell en Castellón y de Rubén Ibáñez como presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón. “Es un orgullo que Castellón cuente tanto en el Consell del presidente Carlos Mazón”, ha destacado este jueves.

Carrasco, que ha sido de las primeras en felicitarles, ha destacado que “ambos son personas de mi máxima confianza que seguro tendrán muy presente a la capital desde sus nuevos puestos de alta responsabilidad. Con Rubén Ibáñez al frente de la Autoridad Portuaria fortaleceremos la relación Puerto-ciudad para impulsar los objetivos que desde el Ayuntamiento nos hemos marcado y con Susana Fabregat de delegada del Consell en Castellón estrechamos la colaboración con la administración autonómica, que será más cercana y sensible a las necesidades de los castellonenses”.

La importancia de Castelló

De nuevo, más castellonenses del equipo de Begoña Carrasco dan el salto a la administración autonómica, después de que lo hiciera Salomé Pradas, hoy consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, “para asumir competencias de gran relevancia y responsabilidad”, remarca Carrasco.

Tanto Fabregat, como Ibáñez pertenecen a la junta directiva local del Partido Popular de la ciudad. Susana Fabregat, periodista de profesión, es actualmente concejala en el Ayuntamiento de Castellón al frente de las áreas de Bienestar Social y Deportes y presentará su renuncia como edila en los próximos días.

Por su parte, Rubén Ibáñez es abogado y hasta ahora diputado autonómico por Castellón en las Cortes Valencianas, siendo portavoz de Economía, Hacienda y Presupuestos.

“Siempre dije y lo sigo creyendo que en Castellón el Partido Popular tiene un equipazo integrado por hombres y mujeres formados, que son grandes profesionales en sus respectivas profesiones, que han venido a la política a servir y no a servirse, con vocación de servicio público. Por eso, no es de extrañar que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ponga el foco en Castellón, cosa que me alegra profundamente y a la vez es una muestra de su confianza con Castellón”, concluye Begoña Carrasco.